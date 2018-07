Il tabellone dei quarti dei Mondiali | calendario e orari

Inghilterra - la maledizione dei rigori è finita : Colombia eliminata dal dischetto - gli inglesi tornano ai Quarti di Finale dopo 12 anni : sfida con la Svezia per inseguire il grande sogno Mondiale [FOTO e tabellone] : 1/40 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calendario Mondiali 2018 - il tabellone dei quarti di finale : gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : I quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio si disputeranno venerdì 6 e sabato 7 luglio: due partite al giorno, alle ore 16.00 e alle ore 20.00. Nel giro di poco più di ventiquattro ore conosceremo quali saranno le quattro squadre che si sfideranno nelle semifinali della rassegna iridata. La corsa verso il titolo è entrata nel vivo, i dentro o fuori della fase a eliminazione diretta stanno appassionando i tanti tifosi del grande calcio ...

Tabellone Mondiali 2018 : il tabellone dei quarti. Tutti i possibili incroci verso semifinali e finali : La corsa verso la Finale dei Mondiali 2018 di calcio è appena entrata nel vivo: si è definito il tabellone dei quarti di finale della rassegna iridata, ormai sono rimaste soltanto otto squadre a darsi battaglia in Russia, Tutti vogliono sbarcare nella capitale e lottare per il trofeo più ambito e prestigioso. Gli ottavi di finale si sono rivelati estremamente pirotecnici con la pesante eliminazione della Spagna che sembrava essere la grande ...

tabellone Mondiali Russia 2018 – L’Inghilterra è l’ultima qualificata - il quadro definitivo dei quarti di finale [FOTO] : L’Inghilterra è l’ultima selezione a qualificarsi per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, affronterà la Svezia di Granqvist Si completa il Tabellone dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, è l’Inghilterra l’ultima Nazionale a qualificarsi. La vittoria ottenuta contro la Colombia ai rigori permette agli uomini di Southgate di staccare il pass per il turno successivo, dove affronterà la Svezia di ...

tabellone Mondiali Russia 2018 – La Svezia vola ai quarti : il quadro dei quarti di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, grazie al successo sulla Svizzera si qualifica anche la Svezia : inizia a prendere forma il quadro dei quarti di finale Gli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 stanno quasi per finire. Quest’oggi l’ultimo turno che vedrà le ultime quattro squadre scendere in campo per staccare gli ultimi due biglietti per i quarti di finale del torneo. Il quadro è ormai quasi completo: dopo ...

tabellone Mondiali Russia 2018 – Dopo il Brasile si qualifica anche il Belgio : il quadro dei quarti di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018, Dopo la vittoria del Brasile sul Messico, passa il turno anche il Belgio: prende forma il quadro dei quarti di finale Dopo il successo del Brasile del pomeriggio, vittorioso sul Messico per 2-0 grazie alle reti di Neymar e Firmino, il programma degli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 continua. Questa sera in campo il Belgio, vincente del gruppo-g contro il Giappone, seconda squadra a qualificarsi ...

tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro dei quarti di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018, il Brasile stende il Messico e accede al turno successivo dove attende la vincente tra Belgio e Giappone Tabellone Mondiali Russia 2018 – Si va via via delineando il quadro dei quarti di finale del Mondiale di Russia 2018, il Brasile è la quinta formazione che si qualifica dopo la vittoria ottenuta contro il Messico. Il gol di Neymar e quello di Firmino permettono ai verdeoro di proseguire la propria ...

tabellone Mondiali Russia 2018 - il quadro dei quarti di finale : Tabellone Mondiali Russia 2018, dopo il crollo degli dei di ieri, quest’oggi è stata estromessa dalla corsa la Spagna Tabellone Mondiali Russia 2018 – Un Mondiale bellissimo quello russo, ricco di sorprese e fenomeni pronti a mettere in mostra tutto il loro talento. Dopo la caduta di Messi e Cristiano Ronaldo di ieri, oggi è stata la volta della Spagna, che ha salutato la competizione perdendo ai rigori contro i padroni di casa ...

tabellone Mondiali Russia 2018 – Passa il turno anche la Russia : il quadro dei quarti di finale [FOTO] : Tabellone Mondiali Russia 2018: inizia a prendere forma il quadro dei quarti di finale. Dopo le vittorie di Francia e Uruguay Passa il turno anche la Russia Dopo i due big match della giornata iniziale degli ottavi di finale, che hanno premiato Francia e Uruguay, il programma dei Mondiali di Russia 2018 continua con Russia-Spagna. Sul campo dello stadio Luzhniki da ben 81.000 posti, è la Russia a qualificarsi per i quarti di finale, ...

tabellone Wimbledon : ecco la “proiezione” dei quarti di finale : Tabellone Wimbledon, è già possibile stilare la “proiezione” dei quarti di finale del torneo grazie alle teste di serie che sono state assegnate Tabellone Wimbledon, ancora non è stato effettuato il sorteggio della griglia del torneo londinese, ma già è possibile effettuare la “proiezione” dei quarti di finale. Il tutto in base al posizionamento delle teste di serie che andranno a comporre il Tabellone, anche se si ...

Wimbledon 2018 - i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Roger Federer il grande favorito - incertezza nel tabellone femminile : Il mondo cambia, le stagioni passano ma a Wimbledon, nel “Tempio del tennis“, il tempo si è fermato. I campi di Church Road sono pronti a accogliere, dal 2 al 15 luglio, questa edizione 2018 dei Championships ed il fascino è sempre lo stesso. L’erba londinese sarà palcoscenico ideale per gli attori con racchetta e pallina, pronti a recitare il proprio ruolo al meglio possibile e prepararsi al colpo di scena. Come dicevamo, la ...