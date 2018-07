Il sorriso di 4 azzurre d’oro

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Mia madre si sarebbe inorgoglita e commossa vedendole sventolare la bandiera tricolore. So cosa avrebbe detto: «Una più bella dell’altra». A dirla tutta mi sono commossa anch’io, ci siamo commossi tutti, per motivi diversi da quelli di mia madre, che non avrebbe mai immaginato un’Italia a rischio di razzismo. Dopo la loro vittoria ai Giochi del Mediterraneo qualcuno si è inventato l’hashtag #primeleitaliane. Sono tempi così. Brave, spiritose, belle, italiane, nere, le ragazze della staffetta 4×400 che hanno vinto l’oro sono una meraviglia. Una è di Torrevecchia, seconda dei sei figli di Augustine, nigeriano, e Paola, romana. Si chiama Maria Benedicta, ha quasi ventinove anni e ha iniziato a correre soltanto a sedici, spinta da un professore delle superiori. Prima aveva fatto tennis, karate e danza contemporanea. Ma era così dotata che ha raggiunto subito grandi risultati. Non per ...