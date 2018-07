Il sesso negli over 60 fa bene e aiuta a “non invecchiare”

laragnatelanews

(Di martedì 3 luglio 2018) La popolazione sta invecchiando e questa tendenza continuerà nei prossimi tempi. Anche gli studi riferiti a questo fenomeno stanno diventando sempre più importanti. La salute passa per problemi fisici e mentali degli anziani, ma anche, per qualcosa che solo da pochi anni si è andato ad approfondire e che però può influenzare, in qualche maniera le altre sfere della vita: la sessualità. La sessualità della terza età è qualcosa di particolare, di speciale che non va affrontata come una problematica, ma deve essere la continuazione della propria emotività, dell’impulso dell’attrazione che con il tempo acquisisce maturità, cambia ma deve essere vissuta nella migliore delle proprie possibilità. Deve esserci un approccio che abbia ancora il sapore della leggerezza d’animo e disponibilità. La percezione generale e i pregiudizi di una vecchiaia “asessuata” ...