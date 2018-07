Il ritorno della polio in Papua Nuova Guinea

Softball - Serie A1 : i risultati della nona giornata - quarta di ritorno. Perdono una partita le seconde dei due gironi Caronno e Forlì : Si è completata nello scorso weekend la nona giornata, nonché quarta del girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. La giornata ha visto soffrire particolarmente le formazioni più quotate: sia Bollate che Bussolengo hanno avuto le loro difficoltà, mentre la Sestese è riuscita a conquistare una vittoria contro Forlì. GIRONE A Collecchio-Saronno Collecchio vince entrambe le partite. La prima, più combattuta, vede le ...

Rivelato il titolo della première di Arrow 7 : la data di ritorno sul set e tutti i dettagli sull’episodio : Poche ore fa è stato Rivelato il titolo della première di Arrow 7 e i fan non potevano avere risveglio migliore di questo. Mentre Mediaset Premium ha ripreso a mandare in onda gli ultimi episodi della sesta stagione (dal 13esimo fino al gran finale), negli Usa tutto è pronto per mettere insieme la settimana (e forse ultima) stagione della serie con Stephen Amell quella che ha fatto da apripista a tutti gli altri show dell'universo DC o meglio ...

MasterChef All Stars - il ritorno della milanese Paola Galloni : Milano, 26 giugno 2018 - Gradita sorpresa per gli appassionati di MasterChef , che a dicembre su Sky Uno, potranno godersi una sfida tra i 16 tra i più talentuosi protagonisti di tutte le edizioni ...

Modena - il ritorno della baby gang - subito fermati : Due scippi e la rapina violenta alla Sacca: due erano scappati dalla comunità per unirsi a uno dei capi

Solftball - i risultati della terza giornata di ritorno : Tutti i risultati della terza giornata di ritorno del campionato italiano di softball L’unico pareggio della terza giornata di ritorno arriva dalla sfida della domenica tra Sestese e Tecnolaser Europa Pianoro. Un pareggio che mantiene inalterate le gerarchie di metà classifica nel girone B, mentre sembra non ci siano speranze, per le avversarie, nel tentativo di fermare la marcia dell’MKF Bollate. La squadra milanese prosegue nel suo cammino ...

Only You delle Little Mix con Cheat Codes - il nuovo singolo per il ritorno in musica della girl band : audio - testo e traduzione : Only You delle Little Mix è il nuovo singolo in collaborazione con Cheat Codes, disponibile da venerdì 22 giugno negli store digitali e su tutte le piattaforme streaming. Si tratta di un brano tipicamente estivo, che sarà contenuto in una compilation speciale della discoteca Ministry Of Sound dal 6 luglio. La girl band inglese torna sulla scena discografica internazionale dopo alcuni mesi di riposo, a seguito del progetto Glory Days che le ha ...

Rosenberg - Usa rischiano ritorno della stagflazione : Secondo David Rosenberg, chief economist di strategist di Gluskin Sheff & Associates, l'economia americana sarebbe prossima a sperimentare una recessione unita ad elevata inflazione: 'I cicli finiscono e sapete come? Perché la Fed ci mette un proiettile in fronte', ha dichiarato alla ...

Tra corruzione e burocrazia : dalla cultura del sospetto al ritorno della buona fede : Ieri la Guardia di Finanza, in occasione del 224 anniversario della fondazione del corpo, ha curato il report annuale delle molteplici furbizie criminali che deteriorano il pubblico erario. Le cifre snocciolate dal Comandante Generale della GdF non hanno riguardato solo la "classica" evasione fiscale, tradizionale campo di intervento delle Fiamme Gialle, ma anche altre forme di infedeltà più o meno articolate che vanno dalle false ...

CUORGNÈ " Per l'edizione 2018 della Patronale di San Luigi il ritorno dello spettacolo pirotecnico - FOTO e VIDEO - : Le giostre, musica, balli, spettacoli teatrali e la tradizionale "Pizza in Piazza" hanno allietato le serate di festa per celebrare il Santo Patrono della Città: "Con l'edizione 2018 della Patronale ...

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 3/ I fan entusiasti del ritorno della fiction - anticipazioni seconda puntata 25 giugno : Ecco cosa è successo nel primo episodio di TUTTO Può SUCCEDERE 3. Alessandro in crisi, litiga con la figlia Federica. Spuntano le anticipazioni della seconda puntata. (Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:56:00 GMT)

Softball - Serie A1 : i risultati della settima giornata - seconda di ritorno. Nel Girone B Bussolengo perde l’imbattibilità - nel Girone A Bollate ancora imbattuta : Si è disputata nel weekend la settima giornata, seconda del Girone di ritorno, del campionato italiano di Serie A1 di Softball. Fa notizia la perdita dell’imbattibilità di Bussolengo, superata da Forlì nel secondo dei due match del fine settimana. Rischia parecchio anche Bollate, che si salva al penultimo inning del secondo match contro Collecchio. Di seguito i risultati dei due gironi: Girone A Nuoro-Saronno Una vittoria per parte nella ...

Baseball - Serie A1 : tutti i risultati della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato italiano di Serie A1: classifica, risultati e cronaca del sabato sera Tutto secondo copione per UnipolSai Bologna, che comunque non ha vita facile col Padova, Rimini, trascinato da un Nicola Garbella autore di 2 fuoricampo, e San Marino che firmano l’en-plein con la seconda vittoria del weekend nella prima giornata di ritorno. Il Nuova Città di Nettuno invece espugna il ‘Nino Cavalli’ ...

[Il ritratto] Il trionfo di Putin sotto gli occhi del mondo. Usa il calcio per annunciare il ritorno della Grande Russia : E' una cronaca che parte dal 2008, con la presentazione delle candidature. Due anni dopo, quando la Russia arriva in finale con l'Inghilterra, a Londra sono convinti di aver già in tasca la vittoria. ...

TV - Rai3 : “Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata” - il ritorno è il tema della seconda puntata : Il “filo rosso” della seconda puntata di “Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata“, il nuovo programma della prima serata della domenica di Rai3, in onda alle 20.45, sarà il tema del “ritorno”. Non solo il tornare in un luogo, ma anche tornare al rapporto con la natura, recuperare i diritti perduti e la dignità, ritrovare sé stessi e la propria casa. E ancora: tornare sui propri passi per un confronto tra passato e presente, per ...