huffingtonpost

: Il pm Elio Ramondini: 'Niccolò è stato accoltellato perché figlio di Ventura e Bettarini' - HuffPostItalia : Il pm Elio Ramondini: 'Niccolò è stato accoltellato perché figlio di Ventura e Bettarini' - geppy2911 : IL PM ELIO RAMONDINI STA PREPARANDO LA RICHIESTA DI... -

(Di martedì 3 luglio 2018) Niccolò sarebbeperchédi Simonae Stefano Bettarini: questa la ricostruzione del pm milanese, riportata sulle pagine del Corriere. "Ti ho riconosciuto, sei ildi Bettarini, ti ammazziamo", avrebbe gridato uno degli aggressori, che all'uscita dalla discoteca Old Fashion di Milano, hanno aggredito il 19enne.Due italiani - Davide Caddeo (29 anni) e Alessandro Ferzoco (24) - e due albanesi - Andi Arapi (29 ) e Albano Jakey (24) - un paio di mesi prima avevano litigato per un tavolino occupato nel privé del locale con un amico di Niccolò. Il ragazzo, però, scrive il Corriere, "èpreso a schiaffi fino all'intervento dei buttafuori, anche loro albanesi, che dopo aver parlato con i connazionali hanno deciso di non chiamare la Polizia". La situazione è precipitata fuori dal locale. Si ...