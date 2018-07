il pirata alla scala mattioli | fischi per il gran ritorno dopo 60 anni dell' opera

Piccoli Brividi HorrorTown è una simulazione ispirata alla serie horror di R.L. Stine : Piccoli Brividi horrorTown è un gioco ispirato ai libri Robert Lawrence Stine in cui dovrete costruire una città e riempirla con i mostri più spaventosi della famosa serie horror. Le missioni nella parte dei mostri permettono di ottenere materiali e nuove creature sinistre, mentre quelle per gli umani consentono di indagare sull'attività dei mostri ed esplorare la mappa per sbloccare avventure. L'articolo Piccoli Brividi horrorTown è una ...