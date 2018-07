Il mistero dei tre gemelli separati alla nascita per un esperimento

Il mistero della sparizione dei tifosi : Tipo: vai a dormire dopo una bella serata con gli amici e il giorno dopo ti svegli solo al mondo. Voglio narrare un episodio personale. Germania, Mondiale 2006, quarto di finale. Sabato 1 luglio. ...

Milan : Yonghong Li - il mistero dei 32 milioni e l'ultimatum di Commisso : La proprietà cinese fa saltare la trattativa per la cessione e rilancia. La Uefa ha perso la pazienza e anche il ricorso al Tas potrebbe essere infruttuoso. Chi sta giocando con il futuro del Milan?

Risolto il mistero dei barioni mancanti : 'Le nostre osservazioni, giunte dopo 18 anni di tentativi da parte di diversi gruppi di ricerca nel mondo, hanno finalmente individuato la materia ordinaria mancante dell'universo', ha commentato ...

Non solo sport. Moto GP : Lorenzo - 'mistero buffo'. Mondiale : quando gli dei 'cadono' a grappoli. : LA CRONACA DAL DIVANO . E chi è più amabile del Dovi? Nelle Moto, e non solo, nessuno , o quasi, . Eppure al Dovi la stanno facendo passare 'brutta ', nel senso che dopo aver fatto resuscitare il ...

Risolto il mistero dei 63 volumi scomparsi appartenuti a Napoleone : Risolto il mistero riguardante la scomparsa dei libri di Napoleone Bonaparte all'isola d'Elba: 63 volumi appartenuti all'imperatore francese sono stati ritrovati in uno scatolone, dove erano stati dimenticati per errore. I volumi facevano parte dei 72 libri scomparsi nel 2013 da Villa dei Mulini, una delle residenze napoleoniche all'isola d'Elba durante l'esilio nel 1814.I volumi, che trattano vari argomenti e hanno un interesse culturale ...

Alla scoperta del mistero dei buchi neri e delle onde gravitazionali : Thales Alenia Space sigla contratto con l’ESA per la missione LISA : Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%) ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo studio di fase A di LISA (Laser Interferometer Space Antenna), la terza missione di classe “Large” del programma scientifico dell’ESA, Cosmic Vision 2015-25. LISA sarà il primo osservatorio spaziale per le onde gravitazionali. Scopo di LISA è la rivelazione delle onde gravitazionali, ...

Svolta nella soluzione del mistero della crescita dei buchi neri : Nell'illustrazione, un buco nero supermassiccio divora materia durante 'l'infanzia' dell'universo. Immagine per gentile concessione A. Hobart, CXC/NASA Vedi anche Il buco nero supermassiccio più ...

IL mistero dei TEMPLARI - NATIONAL TREASURE - ITALIA 1/ Info streaming del film con Cage (oggi - 30 maggio 2018) : Il MISTERO dei TEMPLARI - NATIONAL TREASURE, il film in onda su ITALIA 1 oggi, mercoledì 30 maggio 2018. Nel cast: Nicholas Cage e Diane Kruger, alla regia Jon Turteltaub. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 19:18:00 GMT)

Mondiali 2018 - mistero sulla conduzione dei programmi Mediaset : confermati Savino e la Gialappa’s - ma manca il volto femminile : Meno di un mese ci separa dall’inizio del Campionato mondiale di Calcio 2018, che si svolgerà dal 14 giugno al 15 luglio in Russia. E Mediaset scalda i motori perché, come ampiamente noto, per la prima volta nella storia è stata l’azienda del Biscione ad aggiudicarsi i diritti: Canale 5 e Italia 1 si alterneranno nella trasmissione delle partite, ma non mancheranno i programmi di commento (più o meno serioso) e contorno alle dispute ...

'La tela dei boss' - Lo Verso indaga su mistero Caravaggio rubato : ... arrestare Matteo Messina Denaro, l'ultimo 'Padrino' di Cosa Nostra in fuga, e restituire l'opera di Caravaggio agli occhi del mondo. "Un quadro non scappa. Per anni il dipinto è stato considerato al ...

Da Maria De Filippi a Bonolis passando per le fiction : il mistero dei programmi mai andati in onda : La stagione televisiva volge al termine e fra successi annunciati e sorprese inaspettate, sono molti i programmi annunciati che poi realmente non hanno mai visto la luce. La lista delle tramissioni ...