Il «grazie» dei giapponesi sconfitti nello spogliatoio perfetto

vanityfair

: @mattiafeltri Ho detto il contrario dei 'populistini'. Ho detto che se stai al Governo non fai i soldi. Se non stai… - matteorenzi : @mattiafeltri Ho detto il contrario dei 'populistini'. Ho detto che se stai al Governo non fai i soldi. Se non stai… - matteorenzi : @sempreciro Per me va bene. Basta che attenda la pubblicazione della dichiarazione sulla trasparenza dei parlamenta… - Michele_ADAPT : Come non essere orgoglioso dei nostri bravissimi dottorandi: ci regalano un instant book #OpenAccess sui profili la… -

(Di martedì 3 luglio 2018) «» scritto in russo. È il tocco finale del Giappone al mondiale, un tocco in unoperfettamente sistemato dopo una sconfitta. Inon si smentiscono: l’ordine viene prima di tutto anche nel peggiore momento possibile, dopo una sconfitta per 3 a 2 quando stavano vincendo per due a zero contro il Belgio negli ottavi di Russia 2018. La foto delloimmacolato è stata postata in un tweet da Priscilla Janssens, coordinatrice generale della FIFA, ed è diventata virale. Loè lindo come non ci fosse passato nessuno da ore e invece aveva appena ospitato più di venti persone fra giocatori, tecnici e staff della squadra giapponese. Avranno avuto le lacrime a gli occhi i giocatori del Giappone, ma non hanno dimenticato le buone maniere come le insegnano in Oriente. Lo stesso hanno fatto i tifosi, come in altre partite del mondiale. Nonostante la ...