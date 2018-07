Il Golan polveriera pronta a esplodere Israele valuta il richiamo parziale

huffingtonpost

(Di martedì 3 luglio 2018) Oltre 270mila disperati in fuga che premono alle frontiere. I mezzi corazzati di Tsahal fatti affluire in Alta Galilea mentre dall'altro lato del confine prosegue l'offensiva russo-assadiana contro i ribelli. Una "ad": è il.A Gerusalemme si respira un clima da pre-guerra. Sul tappeto, confidano ad HuffPost fonti governative dello Stato ebraico, c'è la possibilità di undei riservisti. Un presunto deposito di armi degli Hezbollah libanesi è stato colpito e distrutto da raid aerei attribuiti anel sud-ovest della Siria, secondo quanto riportato dalla tv panaraba al Jazira edita dal Qatar. L'emittente precisa che il raid, di cui ancora non vi sono conferme su altri media, è stato compiuto nella regione di Daraa, investita da due settimane dall'offensiva governativa siriana e russa contro milizie ...