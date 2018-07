Il Giappone e lo spogliatoio pulito | la foto è virale sui social

Mondiali Russia 2018 – Dal Giappone lezione di civiltà - sorpresa dopo il ko col Belgio : lo spogliatoio è un gingillo [FOTO] : La Nazionale Giappone se ha ripulito completamente lo spogliatoio di Rostov dopo la partita con il Belgio , lasciando anche un messaggio di ringraziamenti Non era per niente scontato che accadesse, anzi. Quante volte una squadra sconfitta non vede l’ora di abbandonare lo spogliatoio dopo la partita, soprattutto se arrivata all’ultimo minuto di recupero. Il Giappone però ha spiazzato tutti, decidendo di ripulire tutto e lasciare ...

I giocatori del Giappone puliscono lo spogliatoio e scrivono "grazie" in russo : La delusione per la sconfitta contro il Belgio non ha incrinato il loro senso del rispetto. I giocatori del Giappone, dopo la drammatica uscita dal mondiale di Russia, hanno pulito lo spogliatoio e lasciato una scritta in russo su un armadietto: "grazie", si legge.Negli ottavi di finale contro il Belgio, il Giappone era passato in vantaggio con due gol, per poi essere rimontato e perdere al 94esimo per mano di Chadli. Un'impresa sfiorata per ...