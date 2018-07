Il film da vedere oggi | martedì 3 luglio | Gemma Bovery PRIMA TV

Il film da vedere oggi - lunedì 2 luglio : Solo per vendetta : Per tutti coloro che amano azione e colpi di scena, il film da vedere oggi, 2 luglio, è Solo per vendetta, con Nicolas Cage al centro di una storia di giustizia e di ricatto. film da vedere oggi, 2 luglio 2018: Solo per vendetta, su Mediaset 20 Solo per vendetta è il film suggerito per la vostra prima serata di lunedì 2 luglio e andrà in onda sul canale Mediaset 20 alle ore 21.00. Si tratta di una pellicola statunitense del 2011, di genere ...

Il film da vedere oggi - domenica 1 luglio : Lei è la mia ossessione [PRIMA TV] : Torna l’appuntamento della domenica sera coi thriller di Rai 2. Il film da vedere oggi, primo giorno di luglio, si intitola Lei è la mia ossessione e racconta della morbosa fissazione di uno studente per la sua bella insegnante. film da vedere oggi, 1 luglio: Lei è la mia ossessione, thriller in prima tv su Rai 2 Lei è la mia ossessione (titolo originale Dangerous lessons) è il film da vedere oggi, 1 luglio, e sarà trasmesso in prima ...

Il film da vedere oggi - sabato 30 giugno : Un’estate in Provenza [PRIMA TV] : Nella bellissima campagna Provenzale, tre nipoti incontrano un nonno, mai conosciuto prima a causa di vecchi rancori familiari: l’iniziale gelo si trasformerà in un sentimento profondo ed inaspettato. Un’estate in Provenza è il film da vedere oggi, sabato 30 giugno, una commedia tenera che scalda il cuore. film da vedere oggi, 30 giugno 2018: Un’estate in Provenza, prima tv Rai 1 La commedia drammatica Un’estate in ...

Il film da vedere oggi - venerdì 29 giugno : Wanted – Scegli il tuo destino : Appassionati di film d’azione “esagerati”? Allora il film da vedere oggi, nella prima serata di venerdì 29 giugno, è Wanted – Scegli il tuo destino, con James McAvoy, Angelina Jolie e Morgan Freeman. La vita insignificante di un giovane di Chicago cambia improvvisamente quando incontra una sexy e spietata assassina e quando scopre di avere capacità nascoste incredibili. film da vedere in TV, 29 giugno 2018: Wanted-Scegli ...

Il film da vedere oggi - giovedì 28 giugno : Beautiful creatures – La sedicesima luna [PRIMA TV] : Se siete amanti del genere fantasy e delle storie romantiche, il film da vedere nella vostra prima serata del 28 giugno è senza dubbio Beautiful creatures-La sedicesima luna, in prima tv su Canale 5. Racconta dell’amore tra Ethan e Lena, due giovani liceali: lei, però, ha poteri soprannaturali e il giorno del suo sedicesimo compleanno potrebbe essere reclamata dalle Tenebre, diventando molto diversa da ciò che è. film da vedere oggi, 28 ...

Bud Spencer - 10 film da vedere - senza Terence Hill - - : ... alias Piedone, alias ovviamente Bud Spencer : il poliziotto è un napoletano doc, come l'attore, ma in realtà nei seguiti si troverà a viaggiare per il mondo. Alcuni elementi sono però immancabili in ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 27 giugno : Stai lontana da me : Il film da vedere oggi, nella serata di mercoledì 27 giugno, è Stai lontana da me, con Enrico Brignano e Ambra Angiolini. Una divertente e romantica commedia italiana… all’insegna della sfortuna! film da vedere oggi, 27 giugno: Stai lontana da me, Rai 1 Per una serata in relax ed allegria, il film suggerito oggi, 27 giugno, è Stai lontana da me, in onda su Rai 1 alle 21.25. Il titolo dice tutto. Il protagonista maschile della storia ...

Il film da vedere oggi - martedì 26 giugno : Le regole del caos [PRIMA TV] : “A volte anche in un ambiente ostile, decisione, coraggio e un pò di caos, sono tutto ciò che serve”. Le regole del caos, prima tv di Canale 5, è il film da vedere oggi, martedì 26 giugno. Nella Francia del Re Sole, Kate Winslet sarà colei che, con originalità ed un pizzico di confusione, darà vita ad uno degli splendidi giardini della Reggia di Versailles. film da vedere oggi, 26 giugno, in prima serata: Le regole del caos, prima tv ...

Il film da vedere oggi - lunedì 25 giugno : Il mio grosso grasso matrimonio greco 2 [PRIMA TV] : Chi si è fatto grasse risate con Toula, Ian e l’invadente famiglia Portokalos, non può assolutamente perdersi Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, il film da vedere nella serata del 25 giugno. Sono passati diversi anni dalle pazze nozze greche, Toula e Ian hanno una figlia adolescente e dovranno affrontare un nuovo matrimonio: quello dei genitori di lei! film da vedere oggi, 25 giugno: Il mio grosso grasso matrimonio greco 2, prima tv ...

Il film da vedere oggi - domenica 24 giugno : L’uomo che vide l’infinito [PRIMA TV] : Questa sera Canale 5 ci propone una bellissima pellicola biografica in prima visione tv. Il film da vedere oggi, domenica 24 giugno, è L’uomo che vide l’infinito, con Jeremy Irons e Dev Patel. La vera storia di Srinivasa Ramanujan, giovane genio indiano che rivoluzionò il mondo della matematica. film da vedere stasera, 24 giugno: L’uomo che vide l’infinito, prima tv di Canale 5 L’uomo che vide l’infinito (The ...

CinemaDays Luglio 2018 : quali film vedere a 3 euro ed elenco cinema aderenti : Torna l’iniziativa dei cinemaDays dal 9 al 15 Luglio 2018. Vi proponiamo un elenco di film da andare a vedere a soli 3 euro e i cinema aderenti all’iniziativa. Siamo nel periodo estivo, tutti riapriamo gli armadi e riprendiamo i vecchi costumi, qualcuno ci sta ancora bene, qualche altro si è scolorito e quindi va ricomprato, se si esce però, lo si fa alla sola ricerca del fresco. cinemaDays 2018: quali film vedere dal 9 al 15 Luglio? Per ...

I migliori film animati da vedere - e rivedere - : Fautrice di alcune tra le pellicole più famose degli ultimi periodi, i film realizzati dalla Disney/Pixar, quest'anno festeggiano un anniversario molto importante. 10 anni fa nelle sale italiane ...

Il film da vedere oggi - sabato 23 giugno : Ti va di ballare? : Indecisi su cosa guardare questo sabato sera? Se amate la musica, il film da vedere oggi 23 giugno è il bellissimo ed emozionante Ti va di ballare?, con Antonio Banderas nelle vesti di un insegnante di ballo in una scuola disagiata. film da vedere, 23 giugno: Ti va di ballare?, su Canale 5 Il film da vedere oggi, sabato 23 giugno, è il drammatico/musicale Ti va di ballare? (titolo originale Take the Lead), in onda su Canale 5 alle 21.25. La ...

Timeless cancellata da NBC - con una piccola speranza per i fan di vedere un film conclusivo : Ci risiamo: Timeless è stata (di nuovo) cancellata da NBC, dal momento che il network statunitense ha annunciato venerdì 22 giugno che la serie non tornerà per una terza stagione. C'è tuttavia una piccola speranza per i fan, che viene da Twitter e che potrebbe portare loro una degna conclusione per la serie: quella di vedere un film che chiuda le storyline ancora in sospeso. "È un giorno triste per gli autori, gli attori, la crew e ...