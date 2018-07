Il fair play finanziario della Lega | vendere i bambini

Mondiali 2018 Russia - fair play Belgio nel post-gara : consolati i giocatori del Giappone : Dopo la rimonta del Belgio, ha vinto il fair play : se i giocatori del Giappone , e tutta la spedizione, hanno pulito lo spogliatoio e ringraziato i russi, i giocatori del Ct Roberto Martinez hanno ...

fair play Finanziario - la UEFA riesaminerà il caso del Paris Saint-Germain : Dopo aver chiuso l'indagine sui conti del club parigino, la UEFA ha deciso di procedere con un riesame del caso da parte della Camera Arbitrale. L'articolo Fair Play Finanziario, la UEFA riesaminerà il caso del Paris Saint-Germain è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mondiali - la protesta del Senegal : “regola fair play priva di senso” : In due lettere alla Fifa, la federcalcio del Senegal ha protestato contro la regola del Fair Play – per la prima volta adottata ai Mondiali – che ha determinato l’eliminazione della nazionale Senegalese in favore del Giappone. Lo riportano i media russi. I Senegalesi sostengono che durante la partita contro la Polonia, il Giappone avrebbe smesso di attaccare dal 75′, consci dell’andamento della partita ...

Uva : “Milan? Norme fair play finanziario chiare e Figc non c’entra : “Milan? Quelle del fair-play finanziario sono regole che segue la Uefa, non passano dalla Federazione, è un rapporto diretto fra le società e la Uefa e la Figc non può intervenire. Noi non conosciamo neanche i documenti. Io poi ho anche un altro ruolo di vice presidente Uefa e presidente della commissione sul Financial fair play e club licensing ed è come chiedere al ministro della giustizia di intervenire su giudici e magistrati per ...

Calciomercato Inter : big - giovani - mercato e fair play finanziario : Sembrava una mission impossible. Sembrava che l'Inter dovesse per forza intaccare la propria rosa, vendere i propri giocatori più forti, mettersi l'anima in pace e cercare di stringere i denti. Invece,...

Portogallo eliminato dai mondiali. Il fair-play di Ronaldo guadagna gli applausi dello stadio : La caduta degli dei: dopo le due finaliste della scorsa edizione, Germania e Argentina, il Mondiale russo perde anche Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo campione d'Europa è stato battuto 2-1 a Sochi dall'Uruguay di Cavani, autore di una splendida doppietta ma che ora tiene in ansia i tifosi della Celeste per l'infortunio che lo ha costretto a uscire al 29' della ripresa.A sorreggerlo durante l'uscita dal campo è stato Ronaldo, ...

Il Foggia non eccelle in disciplina e fair-play dei tifosi - Grassadonia nuovo allenatore : Attraverso i comunicati ufficiali numero 203 e 204 e del comunicato stampa numero 80, la Lega Nazionale Professionisti B - l'organo che gestisce e regolamenta il campionato di Serie B - ha reso note le classifiche dei premi "Rispetto - disciplina" e "Rispetto - fair-play", con il Foggia che tuttavia non è riuscito ad eccellere, chiudendo nelle parti basse di entrambe le classifiche. La giornata di ieri è stata però anche importante per la firma ...

In Russia i Mondiali più belli di sempre grazie a VAR e fair play : ecco perché il criterio dei cartellini gialli è il più giusto : Se stiamo assistendo ai Mondiali di calcio più belli di sempre è anche grazie all’introduzione da parte della FIFA della moviola in campo e dei criteri del fair play per il passaggio del turno su cui soltanto in Italia si stanno facendo grandi polemiche. Discussioni inspiegabili, se pensiamo che nelle precedenti edizioni funzionava con … il sorteggio! Cosa ci può essere di più triste, drammatico, anti-meritocratico di un ...

Giappone Polonia 0-1 : gol di Bednarek. Samurai agli ottavi grazie al fair play : Giappone-Polonia 0-1 59' Bednarek Tabellino Giappone , 4-2-3-1, : Kawashima 7; H. Sakai 6.5, Yoshida 6, Makino 6, Nagatomo 6; Yamaguchi 5, Shibasaki 5.5; G. Sakai 6, Okazaki 5.5 , 47' Osako 5.5, , ...

