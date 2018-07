Il deputato regionale Marianna Caronia su tenativo abolizione doppia preferenza di genere

ennapress

: RT @Virus1979C: @davide_vecchi @matteorenzi @mattiafeltri secondo la mia visione un uomo politico non ha privato durante il suo mandato. da… - ginocalcinotto : RT @Virus1979C: @davide_vecchi @matteorenzi @mattiafeltri secondo la mia visione un uomo politico non ha privato durante il suo mandato. da… - PossidonioGiord : RT @Virus1979C: @davide_vecchi @matteorenzi @mattiafeltri secondo la mia visione un uomo politico non ha privato durante il suo mandato. da… - Virus1979C : RT @Virus1979C: @davide_vecchi @matteorenzi @mattiafeltri secondo la mia visione un uomo politico non ha privato durante il suo mandato. da… -

(Di martedì 3 luglio 2018) ... perché dimostra come una qualificata presenza femminile nelle istituzioni possa essere il cardine per rompere interessi personali ed un vecchio modo di fare politica che certamente non è a servizio ...