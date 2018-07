Il Contadino Cerca Moglie 4 | Diletta Leotta nuova conduttrice

Diletta Leotta sarà la nuova conduttrice de 'Il Contadino Cerca moglie' : sarà Diletta Leotta a condurre la nuova edizione de 'Il contadino cerca moglie'. Dopo l'esordio con Simona Ventura e il passaggio di testimone a Ilenia Lazzarin per le due successive edizioni, la ...

Diletta Leotta condurrà Il Contadino Cerca moglie 4 (Anteprima Blogo) : Il contadino cerca moglie avrà il volto di Diletta Leotta. Tvblog ha appreso che la giovane conduttrice, impegnata fino a qualche settimana fa su Sky Sport con il programma dedicato alla serie B, inizierà a registrare in settimana le nuove puntate della quarta stagione dello show in onda su Fox Life.Nelle passate settimane scrivemmo di una offerta declinata da parte della giornalista, che però sarebbe tornata sui suoi passi in un periodo ...

Casting de Il Contadino Cerca moglie 4 : i protagonisti della nuova edizione cercano te : I Casting de Il Contadino cerca moglie 4 continuano e tutti coloro che sono ancora interessati a cercare e trovare l'amore dandosi alla vita bucolica tra animali da accudire e verdure da coltivare e raccogliere lo può ancora fare. In questi giorni, su FoxLife, stanno andando in onda una serie di piccoli speciali che raccontano la vita e le abitudizioni dei nuovi aspiranti contadini della prossima edizione alzando il velo su quello che cercano ...