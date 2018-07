Il Brescia si affida a Suazo | Nasce una squadra che vuole far bene

Brescia - trovata in Francia mamma del neonato abbandonato/ Procura dei minori a lavoro per l'affidamento : Brescia, trovata in Francia mamma del neonato abbandonato: ha già 5 figli e aveva nascosto inizialmente la gravidanza al marito. La Procura dei minori è a lavoro per l'affidamento(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:13:00 GMT)