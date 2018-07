Il Brasile è una certezza e O' Ney non inciampa come Messi e Ronaldo

Mondiali Russia 2018 – Il Messico tuona : “Rocchi ha favorito il Brasile è una vergogna per il calcio!” : Osorio, l’allenatore del Messico, punta il dito contro l’arbitro italiano Rocchi e Neymar: il duro sfogo in conferenza stampa Il Brasile è in festa: i verdeoro hanno staccato il pass per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, battendo il Messico 2-0 grazie ai gol di Neymar e Firmino. Il numero 10 brasiliano si è reso ancora una volta protagonista, non solo per le sue giocate e le sue reti, ma soprattutto per le sue ...

Mondiali Russia 2018 - ecco perchè è una giornata storica : la Corea ‘elimina’ la Germania mentre il Brasile convince : Mondiali Russia – Si è conclusa una giornata storica valida per i Mondiali che si è aperto con la clamorosa eliminazione della Germania. Niente da fare per Khedira e compagni che hanno perso clamorosamente contro la ‘cenerentola’ Corea del Sud. Si tratta un’eliminazione storica: i tedeschi, infatti, non erano mai stati eliminati nella storia dei Mondiali al primo turno, cioè nei gironi. Il peggior risultato di sempre erano ...

Serbia-Brasile 0-0 La Diretta Marcelo infortunato sostituito da Felipe Luis : Il Brasile si presenta alla terza ed ultima partita del Gruppo E in testa alla classifica, ma dopo aver giocato due match che hanno destato non poche perplessità ai fan della nazionale verdeoro: oggi ...

Mondiali : guai per il Brasile - Douglas Costa infortunato salta Serbia : Mondiali- Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella contro la Serbia. L’attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha accusato un fastidio alla coscia destra. Il medico della nazionale verdeoro, Rodrigo Lasmar, non si è sbilanciato sui tempi di recupero, ma sicuramente salterà la partita con la Serbia. Ancora out Danilo infortunatosi giovedì in ...

Russia 2018 - Brasile : Douglas Costa infortunato salterà la sfida contro la Serbia : Tegola per il Brasile che dovrà fare a meno di Douglas Costa nella prossima partita del gruppo E, quella con la Serbia. L'attaccante della Juventus nel finale della gara di ieri con Costarica ha ...

Brasile - Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula : Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula Continua a leggere L'articolo Brasile, Tribunale boccia richiesta scarcerazione Lula proviene da NewsGo.

Mondali 2018 - il Brasile vince ma non convince : decide il solito Coutinho nel finale e per la Costa Rica è una beffa [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Brasile - Neymar egoista? Tite ha una sua ‘visione’ in merito : Neymar criticatissimo in Brasile a causa della sua scarsa propensione a passare il pallone ai compagni che ha provocato un rallentamento della manovra verdeoro “Tutti i giocatori hanno la responsabilità di giocare per la squadra e di essere allo stesso tempo individualisti. Non ho intenzione di chiedere a Neymar di cambiare il suo modo di stare in campo”. E’ la precisazione del tecnico del Brasile, Tite, alla vigilia della ...

Mondiali - Brasile nei guai : Neymar si è infortunato? : In Brasile sperano, ora, che non sia Neymar - oltre alla Seleçao - ad abbandonare prematuramente i campionati del mondo di calcio .

LIVE Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 una magia di Coutinho illumina i primi 45' : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alla Rostov Arena i verdeoro vogliono iniziare con il piede giusto la loro avventura iridata, dimostrando, contro la solida compagine allenata da Vladimir Petkovic, tutto il proprio valore. Una Seleçao trasformata dall’arrivo di Tite. Con lui i sudamericani hanno cambiato marcia, mettendo insieme nove vittorie ...

LIVE Brasile-Svizzera - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-0 Coutinho sblocca il risultato con una magia : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Brasile-Svizzera, match valido per il gruppo E dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Alla Rostov Arena i verdeoro vogliono iniziare con il piede giusto la loro avventura iridata, dimostrando, contro la solida compagine allenata da Vladimir Petkovic, tutto il proprio valore. Una Seleçao trasformata dall’arrivo di Tite. Con lui i sudamericani hanno cambiato marcia, mettendo insieme nove vittorie ...

Una rivoluzione agritech vuole rimettere in piedi l'economia del Brasile : La produttività dei terreni è schizzata grazie alla tecnologia. Oggi in Brasile si vive una rinascita della produzione grazie a startup e innovazione

Una rivoluzione agritech vuole rimettere in piedi l’economia del Brasile : Coltivazione di banane in Brasile – Foto: Wenderson Araujo/CNA Brasil San Paolo (Brasile). Tra le bancarelle del Mercado Municipal chi maneggia la frutta lo fa con rispetto. I prodotti dell’agricoltura brasiliana oggi trainano l’economia nazionale, ma a San Paolo gli anziani uomini dietro le casse sanno che con il cibo non è andata sempre così. Quarant’anni fa sarebbe stato impossibile per il Brasile immaginare di poter ...

Una grande protesta dei camionisti sta bloccando il Brasile : È iniziata contro l'aumento del prezzo del carburante, ma negli ultimi giorni è diventata qualcosa di diverso: la richiesta di un golpe The post Una grande protesta dei camionisti sta bloccando il Brasile appeared first on Il Post.