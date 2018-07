Il blitz di Salvini nei campi rom spiazza la sindaca Raggi

Pisa - Senegalesi attaccano carabinieri durante blitz. Salvini : 'Tolleranza Zero' (VIDEO) : Nel pomeriggio di ieri, alcuni carabinieri sono stati aggrediti a Pisa da un gruppo di Senegalesi. Le autorita' erano intente a sequestrare gli oggetti contraffatti e venduti in maniera abusiva. Dopo questo episodio, il ministro degli Interni ha subito riconfermato la propria tesi in merito ai rimpatri immediati degli immigrati in clandestinita'. L'aggressione I militari erano dediti a contrastare l'abusivismo commerciale [VIDEO], con il ...

Mafia - Messina Denaro : blitz a Trapani/ Video - indagini e perquisizioni - Salvini : “Soddisfatto e orgoglioso” : Mafia, blitz a Trapani contro i fiancheggiatori di Messina Denaro: 17 indagati, tutti affiliati al super boss. perquisizioni avvenute nelle scorse ore nel trapanese. Il neo-ministro dell’Interno, Matteo Salvini, si dice soddisfatto per l’operazione anti-Mafia condotta nelle scorse ore ai danni dei fiancheggiatori di Messina Denaro, super boss latitante di Cosa Nostra.

Salvini all'esordio da Ministro in Sicilia : sostegno a Cilona e possibile blitz a Taormina : Nei piani del Viminale adesso targato Carroccio c'è, insomma, una stagione politica di governo ma anche di lotta. © Riproduzione Riservata

blitz dei centri sociali al Pirellone per incontro Salvini-Di Maio : Una ventina di ragazzi dei centri sociali sono arrivati in via Pirelli, a pochi metri dall'ingresso del Pirellone, per protestare contro l'incontro fra la Lega e i M5S. In testa al corteo è comparso ...

Governo Lega 5 stelle - blitz dei centri sociali contro Di Maio e Salvini : Una ventina di manifestanti provenienti dal mondo antagonista meneghino hanno improvvisato un presidio in via Pirelli, proprio sotto al Pirellone, per protestare contro il vertice di Governo tra Lega e M5S. "Reddito per tutti, Razzismo per...