Il Barcellona punta Willian

Barcellona - occhi puntati sul “nuovo” De Jong : Barcellona che ci ha abituati a dare uno sguardo attento ai giovani talenti, anche durante questa estate possibile colpo di prospettiva Pista olandese per il Barcellona che per il centrocampo punta al giovane talento dell’Ajax, Frenkie De Jong. E’ quanto scrive oggi il quotidiano spagnolo ‘Sport’ che svela l’interessamento dei blaugrana per il giocatore 21enne; i ‘lancieri’ per lasciare andare De ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : la Ducati a Barcellona per vincere - Valentino Rossi punta al podio : Dalle colline toscane del Mugello alla calda ed assolata Catalogna. Il Circus del Motomondiale fa rotta verso il circuito del Montmelò (Spagna), settimo round della stagione, e nella classe regina si preannuncia una battaglia senza esclusione di colpi. La situazione di classifica è rovente: cinque piloti racchiusi in 31 punti. Il leader è sempre lui, Marc Marquez, ma lo spagnolo, alfiere della Honda, dopo i tre successi consecutivi di Austin, ...

Calciomercato - Barcellona scatenato : aspetta Griezmann e punta Eriksen : Antoine Griezmann confessa che, prima dei Mondiali in Russia, ai quali si appresta a partecipare con la Nazionale francese, prenderà una decisione sul futuro. Intanto, il Barcellona – club al quale l’attaccante francese dell’Atletico Madrid è stato più volte accostato – si guarda intorno: secondo Don Balon, nell’agenda degli emissari del club catalano ci sono lo juventino Miralem Pjanic – ma questa non è una ...

F1 - Test Barcellona 2018 : quando si svolgono? Appuntamento il 15-16 maggio. Programma - orari e tv : Dal 15 al 16 maggio, sul circuito del Montmeló (Spagna), andrà in scena una due giorni di Test collettivi riservata alle vetture del Mondiale 2018 di F1. Nella settimana successiva del GP iberico, su questa stessa pista, vi saranno due sessioni importanti per lo sviluppo delle vetture in vista del resto della stagione. Dopo gli 8 giorni di prove (26 febbraio-1 marzo; 6-9 marzo), sempre Barcellona sede del darsi in pista delle monoposto. Due ...

Napoli - attento : il Barcellona punta Jorginho : Jorginho piace non solo al Manchester City ma anche al Barcellona . Secondo quanto riferito da Sky Sport , infatti, il club blaugrana starebbe pensando a Jorginho come riserva a centrocampo. L'addio di Iniesta apre una casella in mediana e si sta pensando al regista del Napoli da poter alternare a ...

Barcellona - due supereroi sulla stessa macchina : con Iniesta spunta Batman : Un'immagine diventata rapidamente virale nel mondo del web, prima per la curiosità succitata, dunque per la spiegazione. Quello apparso nella foto di Iniesta è infatti essere un seggiolino omologato ...