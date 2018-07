I segreti del make up estivo | la cipria

I 4 segreti dell’effetto «forever young» di Victoria Beckham : Ad ogni apparizione pubblica Victoria Beckham sembra essere riuscita a riportare indietro il tempo e a guadagnare anni. La fashion guru diventata esperta beauty, con una linea di make-up firmata Estée Lauder e in procinto di lanciare una di skincare a suo nome, ha indiscutibilmente età biologica e anagrafica che non coincidono. Proprio come il calciatore più amato del momento, Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato che il suo corpo è più giovane ...

I supercomputer più veloci del mondo non hanno segreti per Red Hat : ... Summit si compone di processori IBM Power9, GPU nVidia Volta V100 e Infiniband Mellanox , con Red Hat Enterprise Linux a rendere la potenza del più veloce supercomputer al mondo disponibile a ...

Massafra - Taranto - - Al via la rassegna "Passi segreti" - a cura del Teatro delle Forche : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...

Eventi spettacolari itineranti della rassegna di teatro dei luoghi "Passi segreti" : Ticket spettacoli 'Inganni', 'Incontri', 'Incanti', 'Intrighi': intero 10 euro / ridotto 8 euro , per gruppi di almeno 8 persone e per chi acquista la card 'Passi segreti', valida per tutti gli ...

"In Ghost of Tsushima vi sentirete dei veri samurai ma vogliamo lasciarvi delle sorprese e mantenere dei segreti" : L'essenza dei samurai trasuderà da ogni poro videoludico di Ghost of Tsushima, sembra questo ciò che vuole comunicare Chris Zimmerman sulle pagine virtuali di Gaming Bolt. A una domanda specifica riguardante le attività presenti all'interno del gioco, Zimmerman ha deciso volutamente di rimanere sul vago e di spiegare a modo suo e senza troppi dettagli specifici ciò che possiamo aspettarci dall'esclusiva PS4. "All'interno del gioco ci saranno ...

Formula1 GP Austria. Alla scoperta dei segreti delle Power Unit : I 3 elementi principali che compongono la parte elettrica di una Power Unit ibrida Mgu-H , il motogeneratore connesso, tramite un alberino al turbocompressore di cui sfrutta la rotazione nella fase di ...

Kidman svela i segreti del matrimonio con Keith Urban : "In 12 anni mai un sms" : "Non ci inviamo mai sms, preferiamo parlare viso a viso, pelle a pelle". In un'intervista rilasciata al settimanale Parade, Nicole Kidman parla del suo matrimonio con Keith Urban, che quest'anno festeggia 12 anni di longevità. L'attrice premio Oscar racconta i piccoli gesti, le piccole accortezze che permettono loro di essere una delle coppie più solide di Hollywood. "Non diamo mai a nessuno consigli sulla relazione, né ...

Hope Jahren - che ha scoperto i segreti delle piante : Siamo sempre lì: la sua storia stupisce perché è una donna. Se fosse stato un uomo non sarebbe stato strano, non avrebbe colpito il fatto che passasse le sue giornate in laboratorio facendo esperimenti scientifici fino a notte fonda e che si perdesse in viaggi avventurosi. «In quanto scienziata donna, vengo ancora vista come qualcosa di insolito, ma dentro di me non sono mai stata nient’altro». Ma purtroppo c’è un preconcetto così fondato ...

Alla scoperta dei segreti della Grande Macchia Rossa di Giove : è tra gli obiettivi del telescopio Webb : È tenuta sotto controllo dal 1830 e ha fatto cimentare generazioni di astronomi che hanno cercato di svelarne i segreti: si tratta della Grande Macchia Rossa, uno dei più noti tratti distintivi di Giove, che da oltre trecento anni infuria sotto l’equatore del pianeta. DAlla primavera del 2020 i ricercatori avranno un alleato in più per scoprire i meccanismi di questa celebre tempesta: per quell’epoca, infatti è in programma il lancio ...

F1 - Sebastian Vettel spiega i segreti del Red Bull Ring : “ci sono poche curve - ma è comunque difficile” : Il pilota della Ferrari ha svelato i segreti del Red Bull Ring, circuito su cui si correrà il prossimo Gran Premio d’Austria Archiviato il Gran Premio di Francia, il circus della Formula 1 si prepara al prossimo appuntamento in calendario. Si corre al Red Bull Ring, circuito breve e veloce che stuzzica la maggior parte dei piloti. Photo4 / LaPresse Tra questi c’è anche Sebastian Vettel, che ne ha svelato i segreti nel corso di un ...

Direct Confidential : i segreti del cellulare di Chef Rubio : Instagram, Facebook, Twitter: grazie ai social network tutti hanno accesso diretto ai personaggi pubblici. Basta inviare un messaggio diretto. E chi è baciato dalla fortuna di essere un personaggio famoso deve scontare questo piccolo “contrappasso”. Già, perché il tono dei messaggi che ricevono i soliti noti è davvero ampio e variegato, con frequesti puntate nella patologia del comportamento. Insomma, i fan avendo la possibilità di ...

Roma - arrestati sei poliziotti e un dipendente della Procura : “Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio” : Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un ...

Roma - poliziotti corrotti e rivelazione di segreti d'ufficio : arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, ...

Roma - poliziotti corrotti e rivelazione di segreti d'ufficio : arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, ...