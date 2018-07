I romeni in Italia valgono l'uno per cento del nostro pil. Ecco perché : Sono ventiquattromila le società di capitale e di persone costituite da cittadini romeni in Italia. E sono oltre un milione 168 mila (1.190.091 secondo gli ultimi dati Istat relativi al 2017) i romeni presenti nel nostro Paese, contribuendo al pil Italiano in misura pari circa all'1%. Questi alcuni dei dati che sottolinea l'ambasciatore di Romania in Italia, George Bologan, in una intervista all'AGI. Studioso di De Gasperi, ...