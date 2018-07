I rimborsi per la fatturazione a 28 giorni arriveranno entro la fine del 2018

M5S : nuove regole per i rimborsi dei parlamentari : Un forfait da 3 mila euro al mese che diventano 2 mila per chi ha la residenza in provincia di Roma: è questa la cifra che i parlamentari M5S dovranno restituire mensilmente secondo il nuovo ...

Maltempo - Coldiretti Ancona : “Snellire i rimborsi per la grandine” : La grandine caduta dalla scorsa settimana ha portato “un’ondata di distruzione” nelle campagne marchigiane soprattutto in Vallesina (Monsano e San Marcello) dove si stimano danni fino al “60% della produzione di grano e mais” che si aggiungono a quelli causati dal Maltempo a Santa Maria Nuova. Lo rileva Coldiretti Ancona. Da maggio scorso ad oggi, aggiunge l’associazione, “sono stati una decina i ...

Ragusa - D'Asta chiede rimborsi per multe strisce blu : Ragusa il Pd Mario D’Asta chiede rimborsi per multe strisce blu ponte Pennavaria. D'Asta: cittadini multati ingiustamente.

Salvini e Le Pen - eurorimborsi per cene di lusso a Parigi : in Francia esplode la polemica : Sta facendo il giro del Web la notizia di un settimanale francese sulle spese folli dei due leader populisti in alcuni locali esclusivi. E i revisori dei conti dell'Europarlamento avrebbero chiesto chiarimenti

Vittime banche : ecco - per ora - i numeri certi sui rimborsi : Il ministro Padoan ha fornito i dati ufficiali sui risarcimenti. Per il futuro spazio al fondo speciale la cui dotazione però è criticata dal M5S

Le controversie per disservizi telefonici hanno raggiunto 40 milioni di euro di rimborsi agli utenti nel 2017 : AGCOM ha comunicato che le pratiche per disservizi telefonici tra operatori e utenti sono aumentate rispetto al 2016, raggiungendo 120.000 istanze nel 2017 che hanno generato rimborsi e indennizzi per 40 milioni di euro. Secondo i dati in possesso dell'Autorità, i disservizi lamentati dagli utenti si verificano in modo particolare durante i cambi di operatore fisso. L'articolo Le controversie per disservizi telefonici hanno raggiunto 40 milioni ...

Disservizi telefonici - 40 milioni di euro in rimborsi agli utenti - ecco perché : E' boom delle controversie con gli operatori telefonici, per Disservizi subiti: le istanze sono aumentate ancora nel 2017, a quota 120 mila, e hanno portato 40 milioni di euro di rimborsi e indennizzi ...

Tlc - fatture e disservizi : rimborsi per 40 mln : Roma, 21 mag. , AdnKronos, - L'attività di conciliazione delle controversie tra cittadini e operatori di comunicazioni elettroniche svolta dai Corecom nel 2017 ha portato a rimborsi a favore di ...

Tlc - fatture e disservizi : rimborsi per 40 mln : L'attività di conciliazione delle controversie tra cittadini e operatori di comunicazioni elettroniche svolta dai Corecom nel 2017 ha portato a rimborsi a favore di famiglie e imprese superiori ai 40 ...

Contratto governo - diritti dimenticati : eutanasia - ius soli e rimborsi nido solo agli italiani. C’è però un ministero Disabili : diritti civili dimenticati e politiche sociali ancora troppo timide. Per i primi neppure un cenno tra i punti del Contratto di governo tra 5 Stelle e Lega, che riesce a tenere ancora sepolte le leggi sull’eutanasia e quella sullo ius soli. È prevista, invece, una spesa fino a 17 miliardi di euro per le politiche della famiglia. È l’unica cifra messa nera su bianco, perché non vengono in alcun modo indicate le risorse con cui, ad esempio, ...

Lega - processo per truffa sui rimborsi : in appello due imprenditori chiedono patteggiamento : Hanno chiesto di patteggiare una condanna a due anni ciascuno i due imprenditori Paolo Scala e Stefano Bonet, coinvolti nell’inchiesta a carico di Umberto Bossi e Francesco Belsito sulla maxi truffa ai danni dello Stato e sui soldi trasferiti a Cipro. I due, condannati a 5 anni ciascuno in primo grado, hanno concordato la pena con il procuratore generale Enrico Zucca e la corte d’appello deciderà alla prossima udienza. I due avrebbero ...

Spese pazze - 30 ex consiglieri regionali del centrosinistra a processo per i rimborsi : Sono stati tutti rinviati a giudizio i 30 ex consiglieri regionali della Sardegna, tutti eletti con il centrosinistra. Tutti sono accusati di peculato aggravato dopo un’inchiesta condotta dal pm Marco Cocco sulle Spese dei gruppi consiliari della legislatura dal 2004 al 2009. Il processo per 29 imputati inizierà il 19 ottobre davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, mentre Mario Bruno, attuale sindaco di Alghero, sarà ...

La Corte Ue : rimborsi a chi non vola anche in caso di sciopero selvaggio : Una sentenza estende i diritti delle vittime di ritardi o cancellazioni Potrebbe scoppiare una bomba nei bilanci delle compagnie aeree che volano in Europa: la Corte di Giustizia dell'Ue ha ...