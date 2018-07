I lavoratori dei campi della Uil Veneto contro le proposte di Centinaio

Conte : 'Con nostro primo decreto recuperiamo dignità dei lavoratori' : "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".

Decreto dignità - Conte : “Recuperiamo quella dei lavoratori : precariato non può essere unica misura dei rapporti lavoro” : “Sono particolarmente lieto come presidente di questo governo del fatto che il primo Decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese“. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Abbiamo adottato misure – aggiunge Conte – che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione ...

Poco sport nei pacchetti di welfare aziendale. Ma il 91% dei lavoratori lo vorrebbe : ROMA - Stressati, stanchi o semplicemente troppo sedentari i lavoratori italiani vorrebbero fare un po' di sport, magari tra un turno di lavoro e un altro. Lo dimostra un'indagine di InfoJobs, la ...

In Italia smart working per più della metà dei lavoratori : Milano, 3 lug. (Adnkronos/LabItalia) – Anche il mercato Italiano segna la tendenza che si registra a livello globale, dove è sempre più smart working. Dalle imprese multinazionali alle start up sino ai freelance, il quadro che si va delineando depone a favore di una maggiore richiesta di spazi di lavoro flessibili. Il dato è confermato anche da una recente ricerca condotta in Italia da IWG, gruppo primario di aziende fornitrici di ...

Rider - baby sitter - solf e specialisti online : ecco la carica dei 150mila lavoratori della gig economy : Tra i nodi da sciogliere nell'era dell'economia digitale c'è l'inquadramento degli addetti tra i due poli opposti della subordinazione e della libera professione

Volpiano - assemblea dei lavoratori davanti alla Comital : Obiettivo prioritario è assicurare la cassa integrazione ai 110 addetti dell'azienda che produce laminatoi in alluminio per l'industria alimentare e farmaceutica

I lavoratori dei Centri per l'impiego al Consiglio regionale : "Uguale trattamento per stabilizzati e precari" : Uguale trattamento per i precari e per chi ha un contratto a tempo indeterminato. Lo hanno chiesto oggi i lavoratori dei Centri per l'impiego, auditi in Consiglio regionale del Piemonte. Presenti il ...

RIDERS - ASSESSORE RIZZOLI : VOGLIAMO MIGLIORARE WELFARE E SICUREZZA DEI lavoratori INTEGRANDO LE TUTELE ESISTENTI : A prescindere dai fatti di cronaca e senza demagogia, dobbiamo arrivare in tempi brevissimi a interventi che migliorino la vita di queste persone, come TUTELE assicurative per infortuni e danni a ...

Sciopero trasporti - a Napoli la protesta dei lavoratori Anm : 'De Magistris dimettiti' : Agenzia Vista, Napoli, 22 giugno 2018 Anm la protesta dei sindacati sotto Palazzo San Giacomo, sindaco dimettiti I lavoratori del trasporto pubblico dell'Anm protestano sotto Palazzo San Giacomo ...

Tesla licenzia il 9% dei lavoratori per fare un ritocchino ai conti : (Foto: Wired) Tesla ha deciso di chiudere il 2018 in positivo. Per farlo darà il via a un piano di ristrutturazione aziendale che prevede però un’ondata di licenziamenti. La società di Elon Musk infatti, sarebbe pronta a licenziare circa il 9% dei lavoratori. La società ha spiegato questi tagli in una comunicazione interna (poi riportata da Elon Musk su Twitter). I motivo sarebbe la rapida crescita registrata in questi anni, che avrebbe ...

Tesla si ridimensiona - via il 9% dei lavoratori : ROMA- E Tesla tornò tra i 'normali'. Che un costruttore di automobili sia costretto a rivedere la propria forza lavoro in base alle necessità del mercato non è certo una novità. Ma per la creatura di ...

S.U.L.P.I. - la protesta infinita dei lavoratori della fondazione di Rizziconi : Una simile risposta immediata, figlia di regole certe a garanzia del mondo produttivo e del lavoro, si rende oltremodo necessaria per evitare il ripetersi di simili situazioni dannose per l'intero ...

Ibl : Amazon e la sorte dei lavoratori interinali : Ibl: Amazon e la sorte dei lavoratori interinali – Ricorrere a forme flessibili di impiego è davvero il modo migliore per tutelare i lavoratori? Se lo chiede l’Istituto Bruno Leoni in un editoriale appena diffuso. Cosa vuol dire – scrive l’Istituto – che l’Ispettorato del lavoro ha individuato, in occasione di una verifica negli stabilimenti di Amazon, più di 1300 contratti di lavoro interinale da dover ...