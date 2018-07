I cartelli ' turistici' sull' A2 del Mediterraneo | ' un grave danno per il turismo'

quicosenza

: RT @marco_dori: Stiamo cambiando i cartelli turistici delle ville. Quelli di prima erano più vecchi di me, arrugginiti e sbiaditi. Il turis… - alvyspera : RT @marco_dori: Stiamo cambiando i cartelli turistici delle ville. Quelli di prima erano più vecchi di me, arrugginiti e sbiaditi. Il turis… - marco_dori : Stiamo cambiando i cartelli turistici delle ville. Quelli di prima erano più vecchi di me, arrugginiti e sbiaditi.… - marco_dori : Stiamo cambiando i cartelli turistici delle ville. Quelli di prima erano più vecchi di me, arrugginiti e sbiaditi.… -

(Di martedì 3 luglio 2018) ... Gianni Vittorio Armani: 'Sono state collocate aggiunge Rossi una miriade di indicazioni tipo 'via di Bacco', 'via della Storia', 'via dell'Archeologia', 'via dello Sport', 'via del Mare', 'via del ...