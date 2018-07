I 4 segreti make-up che fanno sembrare Victoria Beckham più giovane

vanityfair

(Di martedì 3 luglio 2018) Ad ogni apparizione pubblicasembra essere riuscita a riportare indietro il tempo e a guadagnare anni. La fashion guru diventata esperta beauty, con una linea di-up firmata Estée Lauder e in procinto di lanciare una di skincare a suo nome, ha indiscutibilmente età biologica e anagrafica che non coincidono. Proprio come il calciatore più amato del momento, Cristiano Ronaldo, che ha dichiarato che il suo corpo è piùdi 10 anni rispetto alla sua vera età, anchea 44 anni ne dimostra decisamente di meno. LEGGI ANCHEQuanto costa la routine beauty di? LEGGI ANCHEDavid: «dice: non fare mai che il tuo profumo ti preceda» Merito anche di un trucco studiato im modo strategico per creare sul viso quella freschezza senza pari, esigenza N.1 per chi ha superato i quaranta come lei. Adesso il dettagli del suo look «forever ...