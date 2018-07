Huawei P8 Lite 2017 no brand inizia a ricevere Android 8 0 Oreo in Italia

Servito il volantino Unieuro : metà prezzo Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 fino al 19 luglio : Davvero è il caso di tenere d'occhio il volantino Unieuro che come plus, consente di avere a metà prezzo Huawei P20 Lite e P8 Lite 2017 per citare due delle promozioni più allettanti della catena di elettronica. Gli sconti partiranno questo venerdì 6 luglio per essere attivi fino al 19 luglio. Come è possibile ottenere i device su menzionati ma anche altri a metà prezzo? La formula è quella già adottata in passato sempre dal brand Unieuro? ...

Primo annuncio per Huawei P10 Lite con aggiornamento Oreo : parla la divisione italiana : Stiamo vivendo ore molto intense per chi possiede un Huawei P10 Lite, in primis in riferimento a chi ha scelto la variante no brand, senza dimenticare quelle marchiate Vodafone e TIM. Lo scorso weekend è stato caratterizzato da grande incertezza in merito al rilascio dell'aggiornamento Android Oreo, indipendentemente dalla versione che il pubblico italiano ha deciso di acquistare in questi mesi. Tra sporadiche segnalazioni e assenza di riscontri ...

Ricco di novità per Huawei P9 Lite TIM l’aggiornamento B369 : tutte le migliorie incluse : Dopo una lunga attesa si torna a parlare finalmente di Huawei P9 Lite TIM. In queste ore, infatti, sono giunte alla nostra redazione alcune segnalazioni riguardanti la disponibilità di un nuovo aggiornamento che dovrebbe andare oltre la solita patch per la sicurezza, a differenza di quanto riscontrato in occasione del nostro ultimo report su questa particolare versione dello smartphone. Sto parlando della patch B369, con cui potremo toccare con ...

Parte l’aggiornamento Oreo su Huawei P8 Lite 2017 no brand : primi segnali in Italia : Ancora protagonista quest'oggi 3 luglio il chiacchieratissimo Huawei P8 Lite 2017, sempre in riferimento all'aggiornamento Oreo: i modelli no brand, per lo meno quelli entrati a suo tempo a far Parte del programma beta, pare stiano ricevendo il relativo pacchetto con sigla 'PRA-LX1 8.0.0.360(C432)', quello di cui la divisione Italiana ha parlato nel suo ultimo tweet (potrete consultarlo per intero atterrando qui, e dando un'occhiata al nostro ...

Si sbilancia la divisione Italia per Huawei P8 Lite 2017 sull’aggiornamento Oreo : tweet ufficiale : Arrivano novità piuttosto importanti per i tantissimi possessori di un Huawei P8 Lite 2017, che negli ultimi giorni sono arrivati addirittura a mettere in discussione il rilascio dell'aggiornamento Android Oreo per lo smartphone commercializzato un anno e mezzo fa. A conferma degli indizi positivi condivisi con voi nella giornata di ieri per lo smartphone, in particolare per quanto riguarda la versione brandizzata Vodafone, oggi 2 luglio è ...

Prime segnalazioni per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone con aggiornamento Oreo : perché crederci? : Stanno arrivando in queste ore le Prime segnalazioni da parte degli utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017 che dopo una lunga attesa finalmente possono installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo aver condiviso con voi una presa di posizione da parte della divisione italiana circa una settimana fa, che tutto sommato ha creato dei presupposti incoraggianti per il pubblico affinché il firmware potesse vedere la luce a ...

Tra patch B193 per i TIM e Oreo su Huawei P10 Lite : caos aggiornamenti il 30 giugno : Necessario come non mai un punto della situazione per Huawei P10 Lite in questi giorni. La settimana che volge al termine, infatti, è stata caratterizzata dalle primissime segnalazioni di coloro che hanno finalmente ottenuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo su questo device tanto apprezzato dal pubblico italiano. Una vera e propria svolta, anche se i ritmi del rollout sembrano essere decisamente più lenti del previsto come vi ...

Mai così basso il prezzo per Huawei P8 Lite 2017 e P20 Lite : offerte Ebay da capogiro : Sono attualmente in corso alcune promozioni davvero fantastiche per quanto riguarda device come Huawei P8 Lite 2017 ed il cosiddetto P20 Lite, grazie ad una campagna Ebay che oggi 29 giugno sta facendo parlare moltissimo di sé. Analizzando più nello specifico le singole offerte, infatti, emerge che fino a questo momento i due smartphone Android non avevano mai raggiunto tali livelli di costo per il pubblico italiano. Ecco perché bisogna prestare ...

Crollo dei prezzi per Huawei P9 Lite : batteria ed altre componenti in saldo : Spuntano alcune novità molto interessanti in questi giorni direttamente dallo store ufficiale di Huawei, almeno per quanto riguarda la versione singol SIM del cosiddetto Huawei P9 Lite. Si tratta di un modello ancora molto diffuso in Italia e nel resto del mondo, al punto che moltissimi utenti stanno valutando la possibilità di acquistare alcuni pezzi di ricambio originali per allungargli il ciclo di vita. Proprio per venire incontro a questo ...

Lenta partenza per Oreo su Huawei P10 Lite in Italia : prime segnalazioni il 28 giugno : L'aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite è partito anche in Italia quest'oggi 28 giugno? La domanda non ha risposta univoca per tutti, nel senso che c'è stato un avvio del rilascio in queste ore ma per un numero davvero ridotto di esemplari. Nella giornata di ieri, abbiamo prontamente riportato la prima release del pacchetto Android 8.0 in Germania e ora, grazie ad alcune segnalazioni presenti sul gruppo Facebook dedicato a Huawei Italia, pure ...

Appuntamento con Oreo su Huawei Mate 10 Lite oggi 28 giugno : In Italia notifiche partite : oggi 28 giugno è il giorno di Oreo su Huawei Mate 10 Lite. In Italia, il rilascio di Android 8.0 per il modello no brand del dispositivo è appena partito con somma gioia di chi detiene il device entro i nostri confini. Di seguito sono elencati tutti i dettagli in nostro possesso in questa prima fase di rilascio. Dell'avvio della distribuzione di Oreo su Huawei Mate 10 Litre avevamo già parlato nella giornata di ieri, in riferimento alla ...

Huawei P10 Lite brand Vodafone inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei P10 Lite brand Vodafone inizia ad aggiornarsi in Italia ad Android 8.0 Oreo e alla rispettiva versione 8.0 del firmware EMUI. L'articolo Huawei P10 Lite brand Vodafone inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android 8.0 Oreo - a partire dalla Germania : Completata la fase di beta test, Huawei Mate 10 Lite e Huawei P10 Lite iniziano a ricevere la versione stabile di Android 8.0 Oreo, con l'interfaccia EUMI 8.0. L'articolo Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android 8.0 Oreo, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android Oreo - a partire dalla Germania : Completata la fase di beta test, Huawei Mate 10 Lite e Huawei P10 Lite iniziano a ricevere la versione stabile di Android 8.0 Oreo, con l'interfaccia EUMI 8.0. L'articolo Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android Oreo, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.