Honor 10 sta arrivando in versione da 8 GB di RAM

Ufficiale super aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da luglio in Italia : gli altri Honor in lista : Ottime notizie per chi attende l'aggiornamento GPU Turbo su Honor 10: non solo giocatori smanettoni ma chiunque sia in attesa di avere tra le mani un device più prestante ed efficiente grazie all'intervento degli sviluppatori. Honor Italia ha di fatto diffuso una nota con la pianificazione per il prezioso update sul top di gamma attuale ma anche su altri device del brand, tutti abbastanza diffusi nel nostro paese. Abbiamo affrontato per la ...

Fabrizio Corona : 'Vogliamo darmi una laurea ad Honorem'. E posta lettera su Instagram : di Ida Di Grazia Laura honoris causa per Fabrizio Corona . Mentre tutti lo aspettano a 'Non è L'Arena' di Massimo Giletti, l'ex fotografo dei vip ha fatto sapere su Instagram che 'un'università di ...

Fabrizio Corona - laurea ad Honorem : e lui posta la lettera dell'Università : di Ida Di Grazia In attesa di vederlo domenica sera a L' Arena di Giletti , Fabrizio Corona condivide con i suoi follower un prestigioso riconoscimento; una Laura ad honorem in Management.

Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro : Honor 7S sbarca in Italia e risulta essere particolarmente interessante. Al di là di una scheda tecnica da entry level moderno, cioè con un display in 18:9, un quantitativo sufficiente di RAM e una batteria piuttosto capiente considerando le dimensioni ridotte dello schermo, è il prezzo il suo punto forte: un prezzo di listino pari a 119 euro. L'articolo Honor 7S è arrivato in Italia e costa appena 119 euro proviene da TuttoAndroid.

Prestazioni GPU Turbo su tanti Huawei e Honor : quali e quando l’aggiornamento per migliore efficienza : Torniamo a parlare di GPU Turbo su smartphone Huawei e Honor, ossia della tecnologia in grado di migliorare l'efficienza grafica dei device ma allo stesso tempo riducendone il consumo energetico. Qualche giorno fa, abbiamo raccontato come la gradità novità per gamers ma anche e soltanto per fruitori di contenuti video fosse già in beta suHuawei Matee 10 e Mate 10 Pro. La buona notizia odierna è che il numero di dispositivi che saranno toccati ...

GPU Turbo arriverà su tanti smartphone Huawei e Honor : ecco la lista completa : Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro saranno i primi smartphone a ricevere, a fine mese, l'aggiornamento con la nuova GPU Turbo. La tecnologia ha esordito a bordo del recentemente presentato Honor Play ed ora si appresta ad arrivare anche su altri smartphone a brand Honor e Huawei. L'articolo GPU Turbo arriverà su tanti smartphone Huawei e Honor: ecco la lista completa proviene da TuttoAndroid.

Scarica Gratis For Honor Starter Edition Per PC Windows : Ecco come Scaricare Gratis For Honor Starter Edition per PC Windows entro il 18 Giugno 2018. Download Gratis For Honor Starter Edition Per PC Windows Download Gratis For Honor Starter Edition Per PC Windows Scarica Gratis For Honor Starter Edition per PC Windows con la nuova e fantastica promozione di Ubisoft, valida fino al 18 Giugno 2018. […]

Sta arrivando su Honor 10 l’aggiornamento 120 : batteria alla grande - i problemi risolti : Decisamente importanti le notizie che emergono in queste ore per quanto concerne uno smartphone come il cosiddetto Honor 10, considerando il fatto che sta iniziando la distribuzione dell'aggiornamento 120. Si tratta a conti fatti della patch di maggio, ma che al contempo include diverse novità importanti per tutti coloro che intendono mettersi alle spalle qualche problemino segnalato nel corso delle ultime settimane. Proviamo, pertanto, a ...

Honor 7S è ufficiale in Pakistan : fascia bassa senza novità : Da poche ore, Honor ha presentato in Pakistan il suo nuovo smartphone entry-level che prende il nome di Honor 7S: fotocamera da 13 megapixel, ma niente più. L'articolo Honor 7S è ufficiale in Pakistan: fascia bassa senza novità proviene da TuttoAndroid.

For Honor : l'evento "Il Rito dei Campioni" apre ufficialmente la Stagione 6 del gioco : Puntuale come da programma, alle 18:00 di oggi 17 maggio Ubisoft ha reso disponibile la Stagione 6 di For Honor, l'apprezzato action che si arricchisce di nuovi contenuti anche grazie all'evento speciale "Il Rito dei Campioni", che apre ufficialmente la nuova Stagione.Sulla scia di quella precedente, l'obiettivo della nuova Stagione è continuare a migliorare l'esperienza di gioco di For Honor, grazie soprattutto ad alcuni importanti ...

Icona Google Assistant sparita : mistero scorciatoia per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Da alcuni giorni a questa parte stiamo tornando a parlare di Google Assistant, l'assistente vocale di Google che in seguito all'evento organizzato dal colosso di Mountain View si appresta a toccare con mano moltissime novità. In attesa di ulteriori segnali dal brand americano, bisogna prendere atto di un evento piuttosto strano in queste ore, considerando il fatto che la scorciatoia per accedere ai suoi servizi era stata segnalata da diversi ...

Ecco come provare ad avere uno sconto per acquistare subito Honor 10 : Honor Italia lancia una nuova interessante iniziativa dedicata a chi non vede l'ora di mettere le proprie mani su Honor 10. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco come provare ad avere uno sconto per acquistare subito Honor 10 proviene da TuttoAndroid.

Tutto sulla Stagione 6 di For Honor - cosa ci aspetta in Hero’s March : Tramite un comunicato stampa Ubisoft ha annunciato che la Season 6 di For Honor, intitolata Hero’s March, sarà disponibile dal 17 maggio come aggiornamento gratuito, contemporaneamente sia su console PS4 e Xbox One che su Windows PC. Tante le novità in arrivo, tra cui una nuova mappa, una serie di importanti miglioramenti ad alcuni eroi, la nuova funzionalità Visual Colletion e molto altro ancora. Il publisher fa anche sapere che i nuovi utenti ...