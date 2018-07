Hitman 2 | IO Interactive conferma 6 location disponibili dal lancio

Hitman 2 è il nuovo titolo di Warner Bros. Interactive Entertainment : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno presentato con una trasmissione in diretta Hitman 2, sequel del precedente capitolo della serie che ha come protagonista lo spietato Agente 47. Hitman 2 includerà nuove ambientazioni sandbox ricche di dettagli da esplorare, e offrirà ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà ...