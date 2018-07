Harley-Davidson festeggia a Praga i suoi 115 anni

Perché la vicenda della Harley Davidson è un'opportunità per l'Italia : Quando un governo prova a chiudere il mercato sperando di proteggerlo, spesso raggiunge risultati opposti. La vicenda della Harley Davidson rappresenta per il nostro paese una lezione e un’opportunità. Alcune settimane fa, il presidente Donald Trump ha elevato pesanti dazi sull’acciaio (25 per c

Harley-Davidson si difende dagli attacchi di Trump : Roma, 28 giu. , askanews, Dopo una pioggia di critiche e minacce giunte dal presidente americano Donald Trump, Harley-Davidson si è difesa. Lunedì aveva annunciato che nel giro dei prossimi 18 mesi ...

Trump condanna Harley Davidson e minaccia una «Big Tax» per chi sposta la produzione all’estero : NEW YORK - Donald Trump smonta bruscamente di sella dalla Harley-Davidson. In un bombardamento di tweet il Presidente ha reagito furiosamente alla decisione dell'iconica azienda...

Di Maio - Harley Davidson e i dazi di Trump : Il contesto è il confronto continuo con cui Trump vorrebbe riequilibrare i vari deficit di bilancio sofferti dall'economia statunitense negli scambi con vari paesi, dalla Cina a diversi alleati ...

Trump scatenato contro Harley-Davidson : 'se lasciano gli Usa - saranno tassati come mai prima' : Harley-Davidson ancora sotto i riflettori, dopo che la società ha annunciato nella giornata di ieri che sarà costretta a spostare parte della produzione al di fuori degli Stati Uniti, per evitare gli ...

Dazi - Harley Davidson vuole spostare parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

Dazi - Trump : "Harley-Davidson pagherà tasse salate per rivendere negli Usa" : ...di Donald Trump si riversano su "imprese e consumatori americani i quali reagiranno emetteranno sotto pressione l'amministrazione Usa perché quanto sta avvenendo non è positivo per l'economia ...

Effetto dazi su Harley Davidson : parte della produzione si sposterà in Europa : La società del Winsconsin vende nel mercato del Vecchio Continente circa 40 mila esemplari l'anno , importati non solo dagli USA ma anche da altri stabilimenti nel resto del mondo. Ora si attende il ...

Trump annuncia i dazi contro le auto europee. E attacca la Harley Davidson : La guerra commerciale tra Europa e Usa non si ferma. Negli Stati Uniti arrivano i dazi sulle auto di fabbricazone europea. Il presidente Donald Trump lo ribadisce su Twitter: "Stiamo completando il nostro studio sui dazi per le auto dall"Ue, sulle quale hanno a lungo lucrato a scapito degli Usa attraverso barriere commerciali e tariffe. Alla fine ci metteremo in pari, e non ci vorrà molto". Intanto Trump replica alla Harley-Davidson, che ieri ha ...

Harley Davidson delocalizza la produzione per sfuggire ai dazi di Trump : L'Harley-Davidson, la storica azienda statunitense delle motociclette che hanno fatto innamorare mezzo mondo, saluta la madrepatria alzando un polverone. Non c'entrano però motori ingolfati, pistoni ...

Scorte di moto e fuga dagli Usa : così l’Harley Davidson risponde ai dazi di Trump : fuga da Milwaukee. Che detto così sembra quasi un film, di quelli d’azione dove il protagonista scappa in sella ad una fiammante motocicletta. Magari proprio una Harley Davidson, la leggendaria azienda del Wisconsin che negli ultimi mesi si è ritrovata coinvolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa. Vittima, suo malgrado, dei balzelli che l’UE ha imposto su alcuni prodotti tipicamente americani in risposta ai dazi che ...

Dazi di Trump - il mito Harley Davidson sgomma e va via : addio America : Ma se la Harley-Davidson decide di essere sempre meno made in Usa, allora la politica dei Dazi voluta dal tycoon rischia di andare a farsi benedire. Perché il primo effetto della guerra commerciale ...