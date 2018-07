Grande Fratello | Simone Coccia Colaiuta | messaggi Facebook anche ad una modella?

Malena al Grande Fratello Vip 3? / "Non sono stata contattata ma non escludo la mia partecipazione..." : Malena al Grande Fratello Vip 3? Intervistata da Libero, ammette: "Non sono stata contattata, comunque non lo escludo assolutamente. Se viene ben venga"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:50:00 GMT)