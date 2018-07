Governo all' attacco del Jobs Act Stretta sui contratti a termine | La Repubblica

Governo : cdm alle 20 : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Il consiglio dei ministri è previsto per le ore 20 a Palazzo Chigi. L'articolo Governo: cdm alle 20 sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : standing ovation per Salvini a Pontida. Dissonanze tra i giallo-verdi : Dopo la standing ovation per Salvini a Pontida in occasione del suo discorso nella giornata di ieri non sono tardate a palesarsi forti perplessità provenienti dalle altre forze politiche in merito ai ...

Germania - da Seehofer ultimatum alla Merkel : “Svolta sui migranti o mi dimetto”. Governo appeso a un filo : ultimatum alla cancelliera Angela Merkel. Dopo aver minacciato due volte le dimissioni, il ministro degli Interni tedesco e leader della Csu, Horst Seehofer, si appella a un ultimo disperato tentativo di trovare un accordo. Ma se entro tre giorni non otterrà da Merkel una svolta soddisfacente sulla questione migranti, allora lascerà “tutte le poltrone”. Nel pomeriggio è in programma un nuovo incontro tra il leader bavarese e l’Unione ...

GERMANIA - CRISI DI Governo? SEEHOFER BOCCIA ACCORDI MERKEL/ Ultime notizie : possibile rottura alleanza Csu-Cdu : GERMANIA, accordo con 16 Paesi per rientro migranti secondari, ma Repubblica Ceca e Ungheria smentiscono MERKEL. Il colpo di scena arriva in serata: i dettagli delle intese(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 19:01:00 GMT)

Il 'vescovo dei migranti' sul Governo : "Italia più sola. Fallimento" : Il vescovo di Ferrara ha voluto commentare l'esito del Consiglio europeo. Monsignor Giancarlo Perego, in relazione al risultato ottenuto dal governo guidato dal professor Giuseppe Conte, ha parlato senza mezzi termini di "fallimento". Vediamo perché.L'uomo di Chiesa in questione era balzato alle cronache per essere stato scelto in "sostituzione" di monsignor Lugi Negri.Perego sarebbe considerato più contiguo alla visione di cattolicesimo ...

Pontida 2018 - il ministro Centinaio : “Ho 5 tatuaggi - 3 dedicati alla Lega. A settembre ne farò uno per il Governo” : “Ho tre tatuaggi dedicati alla Lega“, dice il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, prima di intervenire sul palco di Pontida. “A settembre ne farò uno sul governo (gialloverde, ndr)”. Poi però precisa: “Non si cancella, ma non sarà sul governo gialloverde ma sulla mia esperienza all’interno dell’esecutivo”. L'articolo Pontida 2018, il ministro Centinaio: “Ho 5 tatuaggi, 3 ...

'Voucher all'esame del Governo' - è scontro tra Lega e cinquestelle : Di Maio tira il freno sulla reintroduzione dei voucher annunciata l'altro giorno dalla squadra leghista di governo. Di certo - assicura il vicepremier leader dei cinquestelle - non fa parte del ...

Toma : 'Domenica 1° luglio sarò a Pontida. Un gesto di cortesia verso i miei alleati di Governo e nei confronti del ministro Salvini' : Tra l'altro, i rapporti personali tra me e il ministro degli Interni, al di là della politica, sono di profonda stima reciproca e di cordiale amicizia. Per questo motivo ho accolto con piacere il suo ...

L'annuncio del Governo : porti chiusi alle Ong fino alla fine dell'estate : Un attacco che arriva dopo quello scagliato da Salvini in mattinata: 'Le Ong fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma - come dicono i militari italiani e libici - aiutano gli scafisti'.

Fratelli d'Italia molla il Governo "Fallimento Conte - vertice flop" "La Lega ha tradito il Centrodestra" : Fratelli d'Italia si smarca nettamente dal governo Lega-M5S e, dopo essersi astenuto sul voto di fiducia in occasione dell'insediamento dell'esecutivo guidato da Giuseppe Conte, il partito di Giorgia Meloni attacca a testa bassa sul tema dei migranti dopo il vertice di Bruxelles. Nel mirino anche la Lega di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Precari - azzardo e addio allo spesometro Decreto dignità - il Governo prepara il varo : I contenuti: stretta sul Precariato, penalità a chi delocalizza, stop allo spesometro. Polemiche sul divieto della pubblicità alle scommesse

Sicilia. Lupo : Governo Musumeci acceleri aiuti alle imprese. : "Il presidente Musumeci sa bene che non sarà difficile certificare la spesa di fondi europei, in gran parte già effettuata, soprattutto per le infrastrutture. Il Governo regionale dovrebbe invece ...