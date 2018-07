Gossip U&D/ Andrea e Giulia smascherati da 'Chi' : pubblicati gli scatti del bacio : E alla fine Andrea Damante e Giulia De Lellis sono stati smascherati per davvero dal settimanale 'Chi'. Nei giorni scorsi si era molto parlato di un nuovo servizio in arrivo sul numero della rivista diretta da Alfonso Signorini in edicola questa settimana dove i Damellis si scambiavano dei teneri baci. In pochi avevano creduto a questa notizia ma in realtà è tutto vero, come dimostrano le foto postate in queste ore da Gabriele Parpiglia su ...

Gossip U&D - Sara e Lorenzo si sarebbero rivisti - lui replica : 'Ma quanti film' : Incontro casuale oppure no tra Sara Affi Fella e Lorenzo Riccardi all'interno del Centro Commerciale Campania di Marcianise? E' questa l'ultima chicca di Gossip che riguarda l'ex tronista del fortunato dating show di Canale 5, la quale in questi giorni ha ufficializzato la fine della sua storia d'amore con Luigi Mastroianni. Sara e Lorenzo sono stati 'paparazzati' da numerosi fan all'interno del centro commerciale e, a quanto pare, tra i due ci ...

Gossip U&D - Giulia De Lellis smentisce lo scoop di Parpiglia : 'Non illudere le bimbe' : Aleggia il mistero circa la notizia del ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Qualche giorno fa, infatti, sulle pagine del sito web Gossip e Tv era stato dato lo scoop sulla coppia: una fan ben informata aveva raccontato che i Damellis erano stati immortalati insieme dai paparazzi di 'Chi' e che le foto sarebbero uscite sul numero del settimanale in edicola questo mercoledì. Gabriele Parpiglia, tra i giornalisti di Chi, ha ...

Gossip U&D - Maria De Filippi dice la sua su Gemma e Giorgio : 'Non torneranno insieme' : Tra le coppie più chiacchierate e te di Uomini e donne vi è sicuramente quella composta da Gemma e Giorgio. I due protagonisti del trono over continuano a dominare la scena anche adesso che si sono spenti i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi e nelle ultime ore si è fatta sempre più insistente la notizia riguardante un possibile ritorno di fiamma. [VIDEO] In attesa di scoprire cosa potrebbe succedere, la padrona di casa di U&D ...

Gossip U&D/ Giorgio Manetti potrebbe partecipare ai reality Mediaset : Temptation Island e Grande Fratello VIP: sarebbero questi due amatissimi reality di Canale 5 a contendersi la partecipazione di uno degli storici protagonisti di Uomini e donne. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, cavaliere del Trono Over, che secondo Vero Tv sarebbe corteggiato sia da Simona Ventura che da Ilary Blasi per le prossime edizioni dei loro programmi. Qualora il toscano dovesse accettare la trasmissione sulle tentazioni o il reality ...

Gossip U&D/ Giorgio Manetti - Andrea Cerioli e Lucas Peracchi candidati al GF Vip 2018 : La nuova edizione del Grande Fratello Vip debutterà ad ottobre in prime time su Canale 5 ma, nel frattempo, la produzione è già alla ricerca di quelli che saranno i nuovi protagonisti di questa terza edizione. Tra i possibili concorrenti del nuovo GF Vip 2018 potrebbero esserci anche diversi volti noti del mondo di Uomini e donne, che già in passato ha dato in 'prestito' alcuni dei suoi protagonisti al reality show condotto da Ilary Blasi. ...

Gossip U&D - Sara confessa di aver sentito Lorenzo dopo la scelta : 'Mi ha mandato due sms' : Sar Affi Fella ha deciso di vuotare il sacco e di raccontare tutta la sua verità sulla fine della sua relazione con Luigi Mastroianni. L'ex tronista di Uomini e donne ha voluto dire come sono andate le cose in una diretta Instagram realizzata ieri pomeriggio, durante la quale ha fatto chiarezza anche sul suo rapporto con Lorenzo Riccardi, l'altro corteggiatore che era in studio per lei, scartato nel duello finale dalla bella tronista ...

Gossip U&D/ Sara sbugiarda Luigi su Instagram : 'Non sapevo che stesse male - fa la vittima' : La tanto attesa diretta Instagram di Sara Affi Fella è finalmente arrivata e anche l'ex tronista di Uomini e donne ha potuto raccontare la sua versione dei fatti circa l'addio con Luigi Mastroianni. Dopo le dichiarazioni di lui al magazine del programma di Canale 5, ecco che Sara ha deciso di rapportarsi direttamente con i suoi tantissimi follower per raccontare loro la verità sull'accaduto e ha smascherato molte delle affermazioni fatte da ...

Gossip U&D/ Giulia De Lellis perde le staffe contro i fan : 'Siete depressi e malati' : Giulia De Lellis perde le staffe contro tutti quei fan che hanno osato commentare il suo netto riavvicinamento con Andrea Damante, l'ex fidanzato conosciuto a Uomini e Donne. I due si sono lasciati qualche mese fa e in quel contesto la De Lellis precisò che Damante l'avrebbe rivista 'l'anno del mai' ma a quanto pare le cose sono cambiate. Tuttavia l'ex protagonista del Grande Fratello Vip non ha gradito le polemiche delle ultime ore sul suo ...

Gossip U&D/ Andrea e Giulia avvistati a cena - ma lei dice : 'Non stiamo ancora insieme' : Andrea Damante e Giulia De Lellis continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica: la coppia, nata nel programma televisivo Uomini e donne, in queste ultime settimane ha tenuto banco più volte con le presunti voci riguardanti un possibile ritorno di fiamma. I due, infatti, hanno scelto di dirsi addio definitivamente dopo due anni di grande amore, ma anche se continuano a vedersi ogni tanto [VIDEO] a quanto pare tra di loro non sarebbe ...

Gossip U&D/ Giorgio pensa ancora a Gemma e lei rivela : 'Buttare tutto sarebbe un errore' : Uomini e donne è in pausa per il periodo estivo ma i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi sono sempre a caccia di notizie che riguardano in primis la coppia composta da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Sebbene i due si siano detti addio al termine della scorsa edizione del dating show, in queste settimane sono tornati a parlare di quello che hanno vissuto insieme e in particolar modo Giorgio Manetti ha ammesso di sentire ancora ...

Gossip U&D - Sara e Lorenzo si sono sentiti fuori dal programma - ma lui la attacca su IG : Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, sta attirando l'attenzione del Gossip estivo con le sue tormentate vicende sentimentali. In queste ore, infatti, Sara e Luigi hanno annunciato ufficialmente la fine della loro storia d'amore nata nel programma televisivo di Maria De Filippi [VIDEO]e ovviamente non sono mancati i commenti di Lorenzo Riccardi, il corteggiatore 'eliminato' dalla tronista al duello finale. Intanto Sara ha confessato ...