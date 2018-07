Google | la guida per impedire alle app di sbirciare i dati personali

wired

(Di martedì 3 luglio 2018) Un anno faannunciava che avrebbe smesso di ficcare il naso nella posta degli utenti per piazzare la pubblicità e così è stato. Ma che ne è delle app di terze parti che riescono ad accedereinformazioni? Alcuni sviluppatori, secondo quando riporta il Wall Street Journal, hanno creato app che possono accedere agli account dei consumatori e scansionare i loro messaggi per scopi di marketing. Nel dubbio, come controllare chi vede cosa ed eventualmente negare gli accessi? Dall’account diandare su “Accesso e Sicurezza”. Sulla sinistra, cercare “App che accedono al tuo account”. Si aprirà una finestra con una presentazione che recita “Tieni traccia delle app o dei servizi che hai autorizzato ad accedere al tuo account e rimuovi quelli che non usi più o non ritieni più attendibili”. Cliccare su “Gestione applicazioni” ...