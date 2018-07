Goletta Verde arriva nel Lazio | dal 4 al 6 Luglio tappa a Ostia

Goletta Verde : criticità alle foci dei fiumi in Toscana : Su venti punti monitorati, ben nove sono risultati con cariche batteriche molto elevate. E sono in particolare i fiumi a continuare a riversare in mare scarichi non depurati, che rischiano di compromettere la qualità del mare e di quei tratti di costa, con gravi rischi non soltanto per l’ecosistema marino ma anche per la stessa salute dei bagnanti. È questo il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste toscane dall’équipe ...