Go Kane! Il doppio senso del tabloid inglese che ha indignato la Colombia

(Di martedì 3 luglio 2018) Proseguono i Mondiali in Russia con due match validi per gli ottavi di finale: alle 16 si giocherà Svezia-Svizzera, mentre alle 20 sarà la volta di-Inghilterra. In particolare questo secondo match ha già scaldato (o forse surriscaldato) gli animi dei rispettivi tifosi, a seguito di una polemica scatenata dalSun.A poche ore del match con la, la testata britannica ha sfornato un titolo quantomeno provocatorio nei riguardi degli sfidanti: "Go Kane". Nulla di strano all'apparenza, ma molto di strano dal punto di vista fonetico: il titolo, infatti, letto insuona più o meno "gokaine", con riferimento piuttosto esplicito alla piaga rappresentata dal narcotrafficono.A chi si domanda quanto possa essere stata voluta la scelta, basterebbe leggere quello che le ulteriori parole che il Sun dedica alla nazione ...