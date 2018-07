Globuli rossi come microlenti | nuove opportunità per la diagnosi delle anemie

meteoweb.eu

(Di martedì 3 luglio 2018) Uno studio dell’Istituto di scienze applicate e sistemi intelligenti del Consiglio nazionalericerche di Pozzuoli (Cnr-Isasi) in collaborazione con il Centro di ricerca e biotecnologie avanzate Ceinge, propone una nuova metodologia per l’identificazione e la caratterizzazione dimalati, aventi una morfologia simile a quelli sani. La tecnica, basata su parametri ottici dei, apre a nuovi metodi diagnostici per molti tipi di anemia e per i disordini ematologici in cui la forma del globulo rosso risulti alterata. Il lavoro è stato pubblicato su ACS Analytical Chemistry. “Grazie a una tecnica avanzata di imaging 3D abbiamo dimostrato di poter discriminaremalati, aventi caratteristiche morfologiche simili rispetto al campione di controllo sano”, spiega Martina Mugnano, ricercatrice Cnr-Isasi. Inoltre, per individuare imalati ...