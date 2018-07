Gli ulivi di Assisi e di Spoleto riconosciuti come patrimonio agricolo mondiale

Trani News - Racconti tra Gli ulivi - rassegna di teatro amatoriale presso il Parco sociale di S.Geffa IIEdizione. E Cinema sotto le stelle : 5 compagnie provenienti da diverse regioni che con il loro carico di premi ed infiniti spettacoli rappresentano quella spina dorsale fatta di passione ed impegno culturale che mantiene alta la ...

Veneto : Coldiretti - allarme per Gli ulivi dei Colli Euganei (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - In Veneto su circa 5.000 ettari coltivati ad oggi si stima che questo "attacco" abbia raggiunto il 40% delle piante coltivate. Nei Colli Euganei Coldiretti Padova sta monitorando la situazione ipotizzando un coinvolgimento di circa il 20/30% delle piante. Nel Veronese, su

Veneto : Coldiretti - allarme per Gli ulivi dei Colli Euganei : Padova, 26 giu. (AdnKronos) - Le ondate di freddo tra febbraio e marzo hanno lasciato il segno sugli uliveti: pare sia questa infatti la principale causa di un fenomeno che sta preoccupando gli olivicoltori veneti, a partire da quelli dei Colli Euganei. “Due funghi stanno attaccando migliaia di uliv

Xylella : per la foresta deGli ulivi una fine scontata : Di Giorgio Greco – Da questa triste pagina viene fuori che la sorte degli ulivi sta a cuore a poche persone, con i media nazionali che hanno concesso e concedono quasi nulla a questa vicenda. Il venir meno della mia azione è di secondaria importanza; il problema grosso è che a tutti i livelli e a tutte le età, in genere, ciò che accade non viene percepito nella sua estrema gravità. Prendersi cura degli ulivi comporta impegno, fatica senza ...

Xylella - Regione PuGlia impone l’uso dei pesticidi : “Non fare lo stesso errore di quando ci fu chiesto di taGliare Gli ulivi” : I trattamenti con i pesticidi, nella lotta alla Xylella fastidiosa in Puglia, dovranno essere utilizzati a partire da oggi. Non un giorno in più. La determina dell’assessorato all’Agricoltura è netta, come lo è stato l’assessore Leonardo Di Gioia nell’incontro con i sindaci pugliesi, tenuto allo scopo di sedare le polemiche scaturite dall’obbligo all’uso dei pesticidi imposto dal decreto Martina e trovare una ...

xylella ulivi puGliesi : I primi segni della presenza di 'xylella fastidiosa', il batterio che porta al disseccamento, comparvero sugli ulivi del Salento nel 2008. Per certificarne la presenza in maniera scientifica fu necessario attendere il 2013, quando fu chiaro che il batterio, portato da un insetto chiamato 'sputacchina', poteva essere tra le cause del disseccamento rapido di centinaia di alberi. Anche sull'origine non ci sono certezze, ...

Emergenza Xylella - nel Barese alcuni proprietari terrieri voGliono dar fuoco aGli ulivi : Potrebbero essere colpiti dalla Xylella fastidiosa , il batterio che negli ultimi anni ha messo in ginocchio il territorio e l'economia pugliesi colpendo gli ulivi secolari. Così, nel Barese, alcuni agricoltori hanno deciso di dar fuoco ai loro alberi che potrebbero essere colpiti dal batterio killer in quanto hanno le chiome ...

Sequestrato il cantiere del gasdotto Tap in PuGlia - espiantati 448 ulivi - : Roma, 27 apr. , askanews, Su mandato della Procura di Lecce, i carabinieri del Noe e i Forestali hanno Sequestrato a Melendugno il nuovo cantiere del gasdotto Tap , il 'cluster 5', per violazione ...