Gli agricoltori della Uil Veneto contro le proposte di Centinaio

Intesa Spaolo : incontra a Chioggia Gli agricoltori del settore ortofrutticolo e del radicchio : Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Venezia, 2 lug. , AdnKronos, - L'Italia è il primo esportatore al mondo di radicchio, con una quota di mercato globale di circa il 30%. Metà del radicchio prodotto in Italia è coltivato in Veneto , 1,2 milioni di quintali nel 2017, , con 6 province tra le prime 15 ...

Intesa Spaolo : incontra a Chioggia Gli agricoltori del settore ortofrutticolo e del radicchio - 4 - : L'Italia, primo esportatore al mondo, con una quota di mercato globale di circa il 30%, gode di un elevato avanzo commerciale, in crescita nonostante il contestuale aumento dell'import, che ha ...

Intesa Spaolo : incontra a Chioggia Gli agricoltori del settore ortofrutticolo e del radicchio (6) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I nuovi trend del biologico, dell’agricoltura 4.0, dell’avvicinamento al cliente finale con il racconto esperienziale dei prodotti attraverso i canali web e il turismo enogastronomico, sono tra le direttrici su cui costruire la crescita futura del settore. “Abbiamo avviat

Intesa Spaolo : incontra a Chioggia Gli agricoltori del settore ortofrutticolo e del radicchio (5) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Puntare sulla qualità, sulla tracciabilità, sulla sostenibilità del prodotto, per quanto riguarda sia il radicchio, sia in generale tutta l’ortofrutta, è la strada da percorrere in Italia e in Veneto per salvaguardare la marginalità, a fronte di un mercato, interno ed est

Intesa Spaolo : incontra a Chioggia Gli agricoltori del settore ortofrutticolo e del radicchio (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Buoni i più recenti segnali per la trasformazione: nei primi quattro mesi del 2018 il fatturato dell’alimentare italiano è aumentato, rispetto al corrispondente periodo del 2017, del 3%, grazie sia al traino dell’estero (+4,4%), sia alla ripresa interna (+2,7%). La tradiz

Intesa Spaolo : incontra a Chioggia Gli agricoltori del settore ortofrutticolo e del radicchio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Sono seguiti gli interventi di Lavinia Stoppani della Direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, che ha presentato un’analisi sull’andamento del comparto ortofrutticolo in Italia e in Veneto, di Paolo Sambo, professore ordinario di Orticoltura e floricoltura all’Unive

Intesa Spaolo : incontra a Chioggia Gli agricoltori del settore ortofrutticolo e del radicchio : Venezia, 2 lug. (AdnKronos) – L’Italia è il primo esportatore al mondo di radicchio, con una quota di mercato globale di circa il 30%. Metà del radicchio prodotto in Italia è coltivato in Veneto (1,2 milioni di quintali nel 2017), con 6 province tra le prime 15 in Italia in termini sia di produzione sia di superficieAl primo posto per la produzione la provincia di Venezia, che coltiva circa un quarto del radicchio complessivo, ...

Emergenza cinghiali in Basilicata - Coldiretti : grande disagio per Gli agricoltori : “A brevissimo, probabilmente la prossima settimana, l’assessore regionale all’Ambiente porterà in Giunta un provvedimento che si spera dia un adeguato sostegno alle amministrazioni dei parchi lucani, quelli nazionali e regionali, esclusivamente finalizzato ad azioni propedeutiche per una sensibile riduzione del numero dei cinghiali dentro i perimetri delle aree protette“: lo annunciano il presidente e il direttore di ...

Cinghiali - la Codiretti Calabria : “La Regione consenta il prelievo aGli agricoltori” : “La strada per contenere la presenza dei Cinghiali, c’è. La presenza invasiva di questi animali è un vero e proprio flagello per l’agricoltura, per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini nonché serbatoio epidemiologico tanto è che la loro presenza costituisce un ostacolo all’eradicazione di alcune infezioni, quali la tubercolosi e brucellosi estremamente pericolose per gli allevamenti zootecnici e per la salute ...

Convocato il tavolo tecnico regionale della Cia-Agricoltori italiani : si apre uno spiraGlio per il pagamento delle misure a superficie del Psr : La giunta regionale della Cia-Agricoltori italiani, riunitasi oggi a Palermo, ha approfondito le problematiche e le proposte di soluzione emerse dal tavolo tecnico sulle misure a superficie tenutesi giorno 21 giugno e nel quale l’assessore Edy Bandiera ed il dirigente generale Carmelo Frittitta hanno concretamente manifestato la disponibilità di trovare definitiva soluzione tecnica in merito al pagamento delle misure 11-12-13. A due mesi dalla ...

Palermo : convocato il tavolo tecnico regionale deGli agricoltori : "Accogliamo con favore la volontà politica di superare finalmente questo blocco dichiara Rosa Giovanna Castagna, presidente regionale CIA ed auspichiamo che le proposte risolutive di buon senso ...

Siccità Emilia Romagna - fiume Enza a rischio : sos deGli agricoltori : Per evitare il ripetersi di “situazioni drammatiche come quelle dell’estate scorsa”, quando i campi restarono a lungo senz’acqua, è “opportuno che la Regione convochi le parti interessate per delineare una strategia per l’emergEnza, relativa al fiume Enza”. Lo chiede Cia-agricoltori italiani di Reggio Emilia, per bocca di Antonio SEnza, responsabile Ambiente e della Zona val ...

Siccità Emilia Romagna - fiume Enza a rischio : sos deGli agricoltori : Per evitare il ripetersi di “situazioni drammatiche come quelle dell’estate scorsa”, quando i campi restarono a lungo senz’acqua, è “opportuno che la Regione convochi le parti interessate per delineare una strategia per l’emergEnza, relativa al fiume Enza”. Lo chiede Cia-agricoltori italiani di Reggio Emilia, per bocca di Antonio SEnza, responsabile Ambiente e della Zona val ...

[L'inchiesta] Le nozze del diavolo fra Bayer e Monsanto : una mega operazione finanziaria a scapito deGli agricoltori : La maxi operazione di Bayer, era il timore del mondo agricolo e industriale, avrebbe creato un monopolio su agrochimica e sementi contrario ai principi di libera concorrenza. Inoltre, avrebbe ...