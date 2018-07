Giovedì in musica a Savona | il 5 luglio arrivano I Queenmania

savonanews

: Non prendete impegni, giovedì 5 luglio tutti sintonizzati su Canale 5 per il primo grande appuntamento con la music… - SummerFestival : Non prendete impegni, giovedì 5 luglio tutti sintonizzati su Canale 5 per il primo grande appuntamento con la music… - RRauccio : Evento sotto le stelle per tutti i giovani. Musica, testimonianze e messaggi di gioia e speranza. È la nostra not… - RRauccio : 'Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena' (Gv 15,11) Ci vediamo giovedì… -

(Di martedì 3 luglio 2018)alle 22 in Piazza Sisto IV ainaugura l'edizione 2018 dei "in", serie di appuntamenti che coinvolgono la città dicon spettacoli, arte, scienza e shopping per tutto il mese di. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione Corelli; realizzata grazie alla proficua collaborazione con Coop Liguria, ...