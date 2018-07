Giochi' 26 | Coni' in attesa dossier Torino'

Pallanuoto femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Francia 11-3. Poker Bianconi - ottimo inizio del Setterosa : Inizia bene l’avventura del Setterosa ai Giochi del Mediterraneo : la nazionale italiana di Pallanuoto femminile ha sconfitto all’esordio la Francia per 11-3 e domani sfiderà la Turchia sempre alle 9.30 nella gara che potrebbe spalancare alla nostra selezione le porte verso la finale per l’oro. Un Poker di Bianconi , mattatrice della gara, una doppietta di Picozzi ed una marcatura a testa per Garibotti, Queirolo, Emmolo, Cotti e ...

L'iconico Kamiya parla chiaro : "Per me i videoGiochi non sono arte" : Che una delle figure chiave di Platinum Games e designer e director fondamentale per produzioni come la saga di Bayonetta, Okami, Viewtiful Joe, Resident Evil 1 e 2 ma anche il compianto Scalebound, sia solito fare uscite senza peli sulla lingua, spesso in modo bizzarro, è cosa risaputa e anche un argomento molto discusso come la correlazione tra videogiochi e arte non poteva che essere affrontata con un pizzico di follia dal buon Hideki ...