Giochi e scommesse | lo stop alla pubblicità è una vittoria

(Di martedì 3 luglio 2018) Nel decreto dignità appena approvato dal consiglio dei Ministri c’è un articolo che prova finalmente a riportare un po’ di decoro nella giungla deie delle. È il numero 8. Una mossa forse un po’ troppo radicale, dicono alcuni, che porterà via risorse alle già malandate società di Serie A, alle tv e impedirà una serie di eventi e manifestazioni che le società dipagavano ma che in fondo avevano ricadute positive (tipo eventi sportivi anche amatoriali). Eppure la penetrazione di questi brand nell’immaginario comune, specie dei più giovani, è diventata davvero eccessiva. La circolazione dellemolto profonda. I meccanismi di tutela, come gli avvisi contro la dipendenza e il divieto ai minori, notevolmente trascurati, per usare un eufemismo. Ottima, dunque, la decisione del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio di bloccare ogni ...