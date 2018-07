Gio Evan | fluttuando tra metamorfosi ed eterno

Niccolò Bettarini - chiuso 30 Giorni l'Old Fashion : i 4 fermati potevano colpire ancora : L' Old Fashion chiuso per 30 giorni. La famosa discoteca di Milano dove è stato accoltellato Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, rimarrà con le porte chiuse per un mese. ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : TRIONFO ITALIA nell’RS : X! Camboni oro - Evangelisti bronzo! Flavia Tartaglini è terza! : Grandissima ITALIA nella classe RS:X di Vela ai Giochi del Mediterraneo 2018: a Tarragona gli azzurri festeggiano nel complesso tre medaglie. Già al comando dopo 10 regate, Mattia Camboni ha gestito al meglio la medal race conclusiva, chiudendo al secondo posto alle spalle del connazionale Matteo Evangelisti. Il 22enne nativo di Civitavecchia ha così conquistato l’oro con 20 punti complessivi, precedendo di quattro lunghezze il fenomeno ...

Piero Angela/ "Sono stato in priGione - mi volevano direttore Rai e ho vissuto tre repubbli : Piero Angela svela a "Corriere Innovazione" alcuni aneddoti del suo passato. Tra questi? La prigionia in Iraq e la richiesta di Ugo La Malfa di diventare presidente Rai(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:53:00 GMT)

29 giugno - L'imperdibile spettacolo dell'eclettico Gio Evan sbarca a Terlizzi - Bari - : ... Ormai tra noi è tutto infinito - Rizzoli, 2018 - è già alla quarta ristampa!, e accoglie sempre più persone ai proprio spettacoli in tutta italia. Il 4 maggio è uscito in anteprima su Rolling Stone ...

Prima di Grillo - alle cariche a sortegGio ci avevano pensato 9 deputati di sinistra : C'è una parola, in politica, che designa e in qualche modo disegna il destino della democrazia. Quella parola è 'urna'. Al netto di quelle cinerarie e per unguenti, restano le urne che, citando la Treccani, sono "destinate a votazioni e sorteggi". Votazioni e sorteggi, appunto. Linguisticamente, quindi, l'idea di Beppe Grillo di estrarre a sorte invece che eleggere i ...

Prima di Grillo - ai senatori a sortegGio ci avevano pensato 9 deputati di sinistra : C'è una parola, in politica, che designa e in qualche modo disegna il destino della democrazia. Quella parola è 'urna'. Al netto di quelle cinerarie e per unguenti, restano le urne che, citando la Treccani, sono "destinate a votazioni e sorteggi". Votazioni e sorteggi, appunto. Linguisticamente, quindi, l'idea di Beppe Grillo di estrarre a sorte invece che eleggere i ...

Mondiali Russia 2018 - Di Maria attacca il Real Madrid : 'Non volevano che Giocassi la finale per vendermi' : La vigilia della gara con la Nigeria, probabilmente, non è stato il momento più brutto vissuto da Angel Di Maria con la maglia della nazionale argentina. Il giocatore del Paris Saint Germain, ...

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri sempre in corsa per le medaglie. Matteo Evangelisti scatenato nell’RS : X! : Altra giornata positiva per i velisti azzurri a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state disputate due prove per tutte le classi, con l’RS:X femminile che ha ancora una regata in meno, che anche oggi non è stato possibile recuperare. Marco Gallo ha perso qualche posizione oggi nel Laser Standard, scivolando al settimo posto della classifica generale. Oggi l’azzurro ha ottenuto un ottavo e un dodicesimo posto ...

Napoli - Giovane richiedente asilo ferito : “Sparavano e ridevano” : Napoli, giovane richiedente asilo ferito: “Sparavano e ridevano” Napoli, giovane richiedente asilo ferito: “Sparavano e ridevano” Continua a leggere L'articolo Napoli, giovane richiedente asilo ferito: “Sparavano e ridevano” proviene da NewsGo.

Sophie Turner spiega il significato del suo tatuagGio su Il trono di spade : ‘Mi avevano consigliato di non farlo!’ : Con il suo ultimo tatuaggio aveva sconvolto i fan de Il trono di spade, che credevano si fosse impressa per sempre sulla pelle un enorme spoiler sul finale della serie, ma ora Sophie Turner è pronta a chiarire cosa significhi davvero quella scritta che campeggia sul suo avambraccio. Ospite del The Late Late Show di Steven Colbert l'attrice, interprete di Sansa Stark, ha mostrato per la prima volta in pubblico il tatuaggio, finora apparso solo ...

Napoli - Giovane maliano ferito dopo il lavoro : “Mi sparavano e ridevano. Nuovo Governo alimenta clima di intolleranza” : “Era mezzanotte, avevo appena finito di lavorare, stavo andando verso corso Umberto quando due persone dentro una macchina hanno sparato verso di me con un fucile a piombini. Poi si sono messi a ridere e sono andati via”. Konate Bouyagui, maliano, 22 anni, con regolare permesso di soggiorno, ripercorre l’aggressione che ha subito a Napoli nella notte tra mercoledì e giovedì. È il secondo episodio del genere in Campania, ...

Napoli - spari da un'auto in corsa : ferito Giovane chef del Mali : 'Ridevano e mi offendevano' : Un luogo speciale dove c'è il mondo e dove si dialoga attraverso il cibo. E a Masterchef, Bouyaguai aveva proposto i colori della bandiera della sua terra con il ' Tji Gnagnante '. I cetrioli per il ...

Sestri Levante (GE) : 2 Giovani cadono sulla scogliera - sfiorata la tragedia : A Sestri Levante (GE) due giovani all’uscita di una discoteca sono caduti sugli scogli da una altezza di oltre tre metri: nella notte, all’esterno di un noto locale del porto, un ragazzo e una ragazza si sono appoggiati ad alcuni new jersey in plastica non riempiti di acqua che delimitano il cantiere di lavoro per la posa della nuova passerella pedonale di via Queirolo. I contenitori sono finiti sugli scogli e anche i due ragazzi. ...