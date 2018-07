Ginnastica | Campionati Italiani Assoluti 2018 | tutte le partecipanti e le ginnaste in

oasport

(Di martedì 3 luglio 2018) Nel weekend del 7-8 luglio si disputeranno idiartistica, l’evento più importante del panorama nazionale. Alla Play Hall di Riccione, nota località balneare in provincia di Rimini, si assegneranno gli ambiti tricolori in una gara fondamentale verso gli Europei in programma tra meno di un mese a Glasgow. Si preannuncia un fine settimana davvero rovente, non solo per le temperature in spiaggia ma soprattutto per quello che succederà nel palazzetto dove le migliorisi daranno battaglia per la conquista dei titoli. Sabato è in programma l’all-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Elisa Iorio sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La classe 2003 sfiderà Giorgia Villa e Asia d’Amato, le altre due favorite per il trionfo sul giro completo. In lista è ...