Gian Marco Centinaio | colpaccio al governo | il leghista scippa la delega al Turismo al M5s

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.26. Barshim cerca il record del mondo - Shubenkov storico : Gianmarco Tamberi è tornato in pedana al Memorial Gyulai di Szekesfehervar (nei pressi di Budapest, Ungheria) e supera l’asticella posta a 2.26 metri. Il Campione d’Europa centra la misura al primo tentativo (dopo essersi lasciato alle spalle 2.22 solo alla terza prova) ottenendo così il primato stagionale (dieci giorni fa si era fermato a 2.20 in occasione della sua prima gara del 2018, a Buhl). Oggi il primatista italiano non è ...

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

“Ciao a tutti”. Gianmarco - 28 anni - l’ultima frase prima di morire. Il suo corpo ritrovato in Spagna : ecco cosa si sa di questa triste vicenda : “Ciao a tutti” seguito da un cuoricino, lo stesso che si usa per dimostrare affetto e amore. Così Gianmarco, 28 anni, attraverso la bacheca di Facebook ha salutato i suoi amici prima di togliersi la vita. Il 28enne salernitano, residente nei pressi di piazza Casalbore, ha messo in atto l’insano gesto in Spagna, dove era arrivato venerdì scorso. Un viaggio di piacere per salutare gli amici con cui aveva condiviso il progetto Erasmus. Ora, ...

Temptation Island : perchè Gianmarco Onestini è uscito dal programma? : Gianmarco Onestini già fuori da Temptation Island 2018: perchè? Le riprese di Temptation Island stanno ancora procedendo, ma un fatto ha già catturato l’attenzione degli utenti sul web. Uno dei protagonisti più attesi di questa edizione, Gianmarco Onestini, sembrerebbe essere già fuori dal gioco, tanto che è tornato ieri sera in possesso del suo smartphone ed è tornato ovviamente attivo sui social. Il fratello di Luca Onestini ha infatti ...

TEMPTATION ISLAND 2018/ Gianmarco Onestini è già tornato a casa? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e coppie: slitta ancora la programmazione? Filippo Bisciglia allarma e sul web si scatena la polemica anche per Gemma Galgani(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Atletica - Gianmarco Tamberi si assenterà dai social : “Ho bisogno solo di pensare a ritrovare il mio salto” : 2.20 nell’esordio stagionale a Bühl ha portato a delle riflessione in casa di Gianmarco Tamberi. L’asso italiano del salto in alto, campione europeo in carica, stenta a ritrovarsi e, andando contro la sua natura scanzonata ed estroversa, ha deciso anche di dire basta ai social, almeno per il momento. “Per un po’ mi assenterò dai social. Finché non mi sentirò di nuoto all’altezza di questa pagina e di essere ...

'Vogliamo solo far rispettare le leggi del mare'. Intervista a Gian Marco Centinaio : Il settore vitivinicolo è centrale nell'economia italiana e occupa circa il 50% del business. Ha qualche proposta specifica per sostenerlo e per promuoverlo? 'Vino significa Italia in tutto il mondo. ...

Atletica - Gianmarco Tamberi si ferma a 2.20 al grande ritorno. Alessia Trost stop a 1.90 : Gianmarco Tamberi ha fatto il proprio esordio stagionale all’aperto ma il Campione d’Europa di salto in alto non è riuscito ad andare oltre 2.20 metri. Il marchigiano, a 136 giorni di distanza dalla sua ultima gara, era impegnato nel meeting di Buhl (Germania) dove ha superato questa quota alla terza prova prima di incappare in tre errori a 2.23. La migliore forma fisica è davvero lontana per il 26enne. Stesso discorso per Alessia ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : 'Sono al 90% - ma le sensazioni non sono quelle dei giorni migliori' : Se Buhl mi ha fatto nascere, questa volta può farmi rinascere' spiega alla Gazzetta dello Sport. L'infortunio che ha preceduto le Olimpiadi di Rio 2016 si fa ancora sentire . La lenta riabilitazione, ...