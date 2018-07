Germania | l’accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia Vienna

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 luglio 2018) L’accordo sui movimenti secondari deitra Angela Merkel e Horst Seehoferiltedesco ma è unper l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e rimandarli indietro, tramite accordi bilaterali come quelli firmati con Grecia e Spagna. Ma per chi come l’Italia un’intesa con lanon ce l’ha e non la vuole, significa che ipassati dal nostro territorio verranno bloccati al confine con l’Austria, con la conseguenza prevedibili e già annunciata dadi “attuare misure per proteggere i nostri confini meridionali”. Tradotto, la probabile ...