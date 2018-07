Germania | incontro coalizione governo si chiude senza esito

Austria chiude Brennero : bilaterale Salvini-Seehofer/ Migranti - vertice Italia- Germania poi incontro con Kurz : Migranti , Austria minaccia di chiude re il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Germania - fonti : in serata incontro tra leader coalizione governo : I leader dei tre partiti che compongono la coalizione di governo in Germania hanno in programma un incontro per questa sera alle 22. Lo scopo è la risoluzione della crisi interna sulla politica della gestione dell'immigrazione che minaccia il governo formato solo tre mesi fa di Angela Merkel.