Genova | dimentica il cane in auto sotto il sole | denunciato

(Di martedì 3 luglio 2018) Parcheggia l’mobile ale si allontana lasciando all’interno il suo: il proprietario, un genovese di 45 anni, è statoa piede libero, l’accusa è abbandono di animali. A dare l’allarme sono stati i passanti che, dopo aver notato la bestiola sofferente per il caldo, si sono prodigati per aiutarla, mettendo un telo da mare sul parabrezza per fare un po’ di ombra, e facendo passare un po’ d’acqua dal finestrino allargando con le mani una piccola fessura lasciata aperta. Il proprietario è arrivato dopo circa mezz’ora. Ilè stato affidato alla croce gialla per il trasporto al canile. L'articoloilinilMeteo Web.