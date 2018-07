Genova Al via il piano per la cura dei 20mila alberi

Simple Minds - 11 luglio Genova : 'Non ci interessa finire in un museo - viviamo sul palco' : 'Magic', appunto, è un nuovo brano simbolo e si lega alla canzone 'Sense of discovery': il protagonista delle due canzoni è la stessa persona, che da giovane trova il suo mondo e da adulto, più ...

Milano. In mostra Via Sant’Ilario 34 – Genova Nervi : Il Municipio 6 di Milano organizza “Via Sant’Ilario 34 – Genova Nervi”, un’interessante mostra di Alessandro Gerull. L’evento è ad ingresso libero.

Genova come Roma : una via per Almirante. Pd sulle barricate : Dopo il fallimento a Roma, Fratelli d'Italia ci riprova. Il partito di Giorgia Meloni, dopo avere tentato di far approvare una mozione al Campidoglio per intitolare una strada al leader missino Giorgio Almirante, bocciata dal sindaco Raggi dopo avere incassato il placet del consiglio comunale, ha annunciato che proporrà una mozione identica a Genova. "Ci auguriamo che la mozione possa essere accettata da tutti, maggioranza e opposizione, nello ...

Genova - truffe on line : per avviare inchieste non sarà necessaria la querela delle vittime : Applicare l'aggravante della ' minorata difesa ' nel caso delle truffe on line, in modo da evitare che, con l'introduzione della querela di parte obbligatoria, il truffatore venga prosciolto se la ...

Genova - amore finito - ma troppo distanti per l’udienza : il divorzio è via Skype : L’amore finito tra ricercatori emigrati negli Usa: «Possono separarsi online». È il primo caso in Liguria. I giudici: «La legge non lo prevede, ma non lo vieta»

Genova : amore finito - ma troppo distanti per l’udienza : il divorzio è via Skype : L’amore finito tra ricercatori emigrati negli Usa: «Possono separarsi online». È il primo caso in Liguria. I giudici: «La legge non lo prevede, ma non lo vieta»

Israir - al via rotta tra Genova e Tel Aviv : ... da questo autunno, Israele sarà l'ospite d'onore del Festival della Scienza'. Guarda tutte TAGS Israir Aeroporto Genova QUESTO ARTICOLO MI FA SENTIRE Arrabbiato Triste Stupito Annoiato Felice ...

Genova Tel Aviv - al via il volo diretto con Israir : ... da questo autunno, Israele sarà l'ospite d'onore del Festival della Scienza». Questi contatti hanno già dato a Genova una grande visibilità in Israele: lo scorso aprile una troupe di Keshet Channel, ...

Genova - Salvini visita agente ferito : via a sperimentazione taser : Genova, 15 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un 20enne ...

Genova - Salvini visita agente ferito : via a sperimentazione taser : Genova, 15 giu. , askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un ...

Genova - Tir contro ponte delle Fs : traffico ferroviario in tilt : Genova, Tir contro ponte delle Fs: traffico ferroviario in tilt Genova, Tir contro ponte delle Fs: traffico ferroviario in tilt Continua a leggere L'articolo Genova, Tir contro ponte delle Fs: traffico ferroviario in tilt proviene da NewsGo.

A Genova il varo del gigante dei mari : viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema - piscine e spa. Salpate a bordo : Si tratta della più grande nave da crociera mai realizzata in Italia. Si chiama Msc Seaview e ospita 5.331 persone, più 1.413 unità dell’equipaggio. Al suo interno ci sono piscine, aree relax, piste da bowling, sale da gioco, un cinema e un’area per i concerti. Il varo del “gigante dei mari” è stato fatto a Genova. L'articolo A Genova il varo del gigante dei mari: viaggio sulla più grande nave da crociera con cinema, ...

Genova - Gaslini senza anestesisti e infermieri in estate. Rinviate le operazioni ai bimbi : Per garantire le ferie al personale l'ospedale pediatrico ha rinviato molte operazioni chirurgiche. Mamme sul piede di guerra

Volotea : al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana ...