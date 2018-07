Gemitaiz di nuovo contro Salvini e la Lega | ' Fate schifo al c***o | mi vergogno' VIDEO

Blastingnews

: @TheTrueGemitaiz: dopo il successo del nuovo disco #Davide, dal 10 novembre in tour nei più importanti club d\'Ital… - SpettacoliNEWS : @TheTrueGemitaiz: dopo il successo del nuovo disco #Davide, dal 10 novembre in tour nei più importanti club d\'Ital… - sartimarc1 : RT @Radio105: Con #Davide, il nuovo disco già Platino, @TheTrueGemitaiz torna a trovarci ?? Vi aspettiamo on air con @MaxBrigante alle 18 a… - Radio105 : Con #Davide, il nuovo disco già Platino, @TheTrueGemitaiz torna a trovarci ?? Vi aspettiamo on air con @MaxBrigante… -

(Di martedì 3 luglio 2018) Nelle ultime oreè tornato a scagliarsi in maniera netta ed inequivocabilelaed i suoi sostenitori, ponendo particolare attenzione alle politiche sull'immigrazione e contestando con fermezza la linea dura mantenuta dal Governo italiano nell'ultimo periodo. Nei giorni scorsi il rapper aveva gia' manifestato il suo pensiero, ed era stato duramente contestato da un'ampia fetta del suo pubblico, che non aveva visto di buon occhio le sue prese di posizione, e lo aveva in buona sostanza invitato a tornare ad occuparsi di musica e non di Politica.contesta lain materia di immigrazione: 'Midi essere nato nel vostro stesso paese' Nel pomeriggio di ieri il rapper ha ripubblicato sui social i titoli di alcune notizie relative alle ultime disgrazie avvenute nel mar Mediterraneo– nello specifico l'artista ha fatto riferimento al recente ...