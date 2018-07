Gb | otto morti sospette tra neonati | arrestata

Mondiali Russia 2018 - caos in Colombia dopo la vittoria sulla Polonia : otto morti e 776 arrestati : dopo la partita vinta contro la Polonia, in Colombia è scoppiato il finimondo: tra risse e accoltellamenti, sono otto le persone rimaste uccise caos in Colombia, il motivo è paradossalmente la vittoria ottenuta dai Cafeteros ai Mondiali contro la Polonia. Il sito Infobae infatti riporta come otto persone abbiano perso la vita nella notte successiva al successo della Nazionale di Falcao e compagni a causa di alcune risse, che hanno generato anche ...

Immigrazione - Alessandro Sallusti zittisce Matteo Richetti a otto e Mezzo : 'I morti? C'erano con Massimo D'Alema' : Durante Otto e Mezzo di Lilli Gruber , su La7, Matteo Richetti e Alessandro Sallusti parlano di Immigrazione e della chiusura dei porti. Il piddino insinua che il governo lasci morire le persone nei ...

Oltre 450 pazienti sono morti per antidolorifici sbagliati : Regno Unito sotto shock : Rapporto shock sulla sanità britannica. Un'indagine indipendente ha rivelato che al War Memorial Hospital di Gosport, nell'Hampshire, almeno 456 pazienti sono morti dopo che sono stati somministrati...

Allarme inquinamento da Gela all'Ilva : 12mila morti in otto anni : L'Istituto superiore di sanità ha preso in esame 45 siti contaminati da amianto, raffinerie o industrie chimiche e metallurgiche

Eruzione in Guatemala - il Volcán de Fuego provoca un’ecatombe : si temono 3000 morti sotto le ceneri : 1/58 AFP/LaPresse ...

Agrigento - auto giù da viadotto : morti madre e figlio di 4 anni - grave bimba di 7 : Non è ancora del tutto chiara la dinamica dell’incidente che ha provocato la morte di una donna, di suo figlio di 4 anni e il ferimento dell’altra figlia di 7 anni, in un incidente stradale sulla strada che collega Santo Stefano Quisquina (Agrigento) a Lercara Friddi. L’auto guidata dalla donna è precipitata dal viadotto in contrada Contuberna facendo un volo di 20 metri. La piccola è stata invece tirata fuori dalle lamiere ed è ...

A14 - getta la figlia dal viadotto e dopo sette ore si lancia : morti La compagna giù dal terzo piano : Prima ha lanciato la figlia 12enne dal viadotto , poi, dopo sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è ucciso anche lui buttandosi nel vuoto. Fausto Filippone , 49 anni, dirigente ...