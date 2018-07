Game of Thrones 8 | le rivelazioni di Sophie Turner alias Sansa Stark

«Game of Thrones 8» - Sophie Turner : «Moriranno tantissimi personaggi» : Sophie Turner ne è certa: saranno pochissimi i personaggi risparmiati nell’ultima stagione di Game of Thrones, dramma della HBO, epopea dei Sette Regni, conquista forsennata del trono di spade e legioni di eserciti. In un’intervista a Gold Derby l’interprete di Sansa Stark, che ha recentemente sfoggiato un look completamente nuovo, parla della grande battaglia che vedrà coinvolte le casate, gli schieramenti, gli ...

Game OF THRONES : Jaime Lannister e la scena finale : Le riprese dell'ottava stagione di GAME of THRONES si stanno concludendo e molti attori hanno già finito di girare le loro scene. Nikolaj Coster-Waldau è uno di loro. In una nuova intervista con Variety, condivide i suoi sentimenti per l'ultima stagione, e cosa vuol dire addio. Quando gli viene chiesto se conosce il finale della serie, Coster-Waldau ammette solo di aver avuto "una tale miscela di sentimenti" al riguardo . "Ero eccitato. Ho ...

Game of Thrones - le foto delle nozze fra Jon Snow e Ygritte : Lui è il nuovo sovrano del Nord, tutto intento nella sua lotta per salvare i Sette regni dalla minaccia degli Estranei, lei invece è (o, meglio, era) una delle più agguerrite donne dei Bruti: impossibile immaginare una coppia più improbabile, eppure, quella fra Jon Snow e Ygritte, oltre a essere durata qualche stagione all’interno di Game of Thrones, si è consolidata anche al di fuori del set. Tanto che lo scorso 23 giugno i due attori che ...

Nozze in casa "Game of Thrones" : Kit Harington e Rose Leslie si sposano : La storia d'amore tra Jon Snow e Ygritte, personaggi della seguitissima serie tv "Game of Thrones", è diventata realtà: i due attori Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati in Scozia stupendo decine di fan che avevano sognato seguendo le loro vicissitudini.Il matrimonio si è tenuto in un castello scozzese del 12esimo secolo di proprietà della famiglia di Rose Leslie nella contea di Aberdeenshire. La cerimonia ...

Game of Thrones - Jon Snow e Ygritte (Kit Harington e Rose Leslie) si sono sposati (nella realtà) [FOTO] : Con la loro storia d’amore, nata oltre la Barriera, hanno incantato i fan di mezzo mondo. Ma la durezza della serie fantasy Game of Thrones, tratta dai libri di George R. R. Martin, non ha concesso loro un lieto fine. Lei, la bruta Ygritte “baciata dal fuoco”, viene ferita mortalmente da una freccia durante l’assalto al Castello nero. Lui, il legittimo erede al Trono di spade Jon Snow, la vede morire fra le sue ...

Game of Thrones - Jon Snow e Ygritte (Kit Harington e Rose Leslie) si sono sposati (nella realtà) – Fotogallery : Con la loro storia d’amore, nata oltre la Barriera, hanno incantato i fan di mezzo mondo. Ma la durezza della serie fantasy Game of Thrones, tratta dai libri di George R. R. Martin, non ha concesso loro un lieto fine. Lei, la bruta Ygritte “baciata dal fuoco”, viene ferita mortalmente da una freccia durante l’assalto al Castello nero. Lui, il legittimo erede al Trono di spade Jon Snow, la vede morire fra le ...

Matrimonio Kit Harington e Rose Leslie/ Jon Snow e Ygritte di Game Of Thrones : ecco come è nata la loro storia : I fan di Game of Thrones sono già a caccia delle prime foto di Kit Harington o degli altri membri del cast della serie che oggi prenderanno parte alle nozze. ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:09:00 GMT)

Game OF THRONES : Kit Harington e Rose Leslie SPOSI! [FOTO] : Il grande giorno e' arrivato: Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati. La cerimonia si e' tenuta nel fantastico castello Wardhill nell'Aberdeenshire in Scozia. Per scoprire tutto sugli invitati e sugli sposi, continuate a leggere!Tra i due attori, l'amore e' nato proprio sul set e, anche se la serie tv li ha separati, la realtà e' ben diversa. Dopo anni di fidanzamento (dal 2012), i due si sono detti il fatidico "Si".Alla cerimonia non ...

Matrimonio Kit Harington e Rose Leslie/ Jon Snow e Ygritte di Game Of Thrones : festa a tema medievale : I fan di Game of Thrones sono già a caccia delle prime foto di Kit Harington o degli altri membri del cast della serie che oggi prenderanno parte alle nozze. Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:55:00 GMT)

Game of Thrones : Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati : Game of Thrones: Jon Snow e Ygritte si sono sposati In Game of Thrones sono Jon Snow e Ygritte. Il 23 Giugno 2018, Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati. Si sono innamorati proprio grazie a Il Trono di Spade e adesso coronano il loro sogno d’amore. Il matrimonio si è tenuto in Scozia, presso la […] L'articolo Game of Thrones: Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati proviene da Gossip e Tv.

Kit Harington e Rose Leslie sposi - le foto del matrimonio di Game of Thrones! : Jon Snow <3 Ygritte The post Kit Harington e Rose Leslie sposi, le foto del matrimonio di Game of Thrones! appeared first on News Mtv Italia.

Matrimonio Kit Harington e Rose Leslie/ Jon Snow e Ygritte di Game Of Thrones si sposano : tutti i dettagli : I fan di Game of Thrones sono già a caccia delle prime foto di Kit Harington o degli altri membri del cast della serie che oggi prenderanno parte alle nozze. Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 11:59:00 GMT)

Game of Thrones - Kit Harington e Rose Leslie : il matrimonio sta arrivando : Ci sarà mezza Westeros alle loro nozze in un castello, ma il ricevimento sarà sicuramente meno macabro di quelli a cui sono abituati i fan de Il trono di spade. Niente principi avvelenati o pugnalati, l’unica incognita è se lo sposo indosserà o meno il kilt. All’indomani della fine delle riprese dell’ottava e ultima stagione di Got, Kit può tagliarsi barba e capelli e convolare a nozze con il look che preferisce. Il matrimonio ...

Game of Thrones : l’addio social di Emilia Clarke : Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Emilia Clarke saluta la serie Game of Thrones – Il Trono di Spade e il personaggio di Daenerys Targaryen E’ tempo di addii anche nella serie fantasy Game of Thrones. Questa volta tocca all’attrice Emilia Clarke che, una volta terminate le riprese dell’ultima stagione, ha salutato il pubblico con un lunghissimo messaggio sui social. Ecco le sue parole. Emilia Clarke ...